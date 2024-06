David Aparicio, nuevo desembarco de la fragata rojilla

Por

David Aparicio no vivirá su sexta temporada seguida con el CD Teruel. El club rojillo ha hecho oficial la salida del jugador a través de sus redes sociales con una publicación donde se reflejaba una emotiva carta de despedida del jugador hacia la que ha sido su afición durante cinco intensos años. El jugador y el club no han podido llegar a un acuerdo para su continuidad y se marcha ahora todo un emblema rojillo.



David Aparicio llegó al CD Teruel en 2019. En su primer año en el club, Aparicio disputó 21 encuentros y anotó cuatro goles. Fue en la siguiente campaña en la que el zaragozano logró el primer ascenso con el equipo de Pinilla, en una temporada en la que jugó 27 encuentros y vio portería en tres ocasiones. En la 2021-2022, con el CD Teruel en Segunda RFEF, vivió su mejor año, con 35 encuentros disputados y un total de seis dianas, siendo uno de los máximos anotadores del conjunto dirigido en aquel entonces por Víctor Bravo. En la 2022-2023 no contó con tantos minutos como en el curso previo, pero su presencia sobre el césped siempre fue importante para el buen funcionamiento del equipo, de hecho, de sus botas surgieron goles vitales para que el CD Teruel lograse el ascenso directo a la Primera RFEF. No obstante, en esta campaña en Primera RFEF su rendimiento ha sido más irregular, por lo que no ha sido tan determinante. Aun sí, su marcha llena de tristeza a la afición rojilla que sintió un flechazo al ver por primera vez a ese jugador cargado de técnica y talento.



Aparicio quiso despedirse con unas palabras de agradecimiento al club y a la afición: "Querida familia, duele, duele despedirse de donde uno se ha sentido como en casa, de donde uno se ha sentido futbolista. Creedme, no es fácil encontrar un sitio en el que te cuiden, te valoren y seas tan feliz haciendo lo que más te gusta. Quiero agradecer en primer lugar a mi amigo Ramón Navarro, quien me abrió la pruertas de su querido CD Teruel. Hemos caminado juntos cinco temporadas y te marchaste injustamente, pero dejando a tu Teruel en lo más alto. Te recordaré siempre. Agradezco a cada cuerpo técnico y compañeros que he tenido estos años. De todos he aprendido muchas cosas y gracias a todos vosotros hoy soy mejor futbolista y persona. Gracias de corazón. A vosotros, afición, ¿qué deciros? No tengo palabras para describir todo lo que he sentido cada vez que saltaba a Pinilla. Da igual como saliesen las cosas, siempre tenía un cántico de ánimo hacia mí, apoyándome en todas las situaciones. Sois el alma de este club. Me voy con la conciencia tranquila de haber dado todo lo que tenía dentro de mí. Llegué jugando en todos los campos de la bonita Tercera División aragonesa y me voy con el recuerdo de haber llegado a jugar con mi querido CD Teruel en campos de Primera División. Gracias por dejarme ser parte de vosotros, simepre os llevaré en el corazón. Hasta pronto, un turolense de por vida", escribió el jugador en su carta de despedida.