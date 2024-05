Dos equipos y un destino: los puestos de ‘play-offs’ de ascenso a Segunda RFEF (18:00)

Por

La jornada pasada desató la locura en el grupo XVII de la Tercera Federación. Los equipos de arriba no anduvieron finos y obtuvieron unos resultados adversos que añaden picante a las últimas jornadas. En concreto, el Épila concedió una derrota para sacar a subasta el último puesto que da el acceso a los play-offs de ascenso. Un puesto que antes estaba más definido, pero al que ahora aspiran más equipos, entre ellos el Calamocha y, su rival hoy, el Atlético Monzón. Los de Sergio Lagunas buscan vestirse con el mismo traje que les dio el acceso a la zona VIP durante la primera vuelta y, para ello, buscarán la victoria en su próximo partido de la temporada que los enfrentará ante un Atlético Monzón en horas bajas, aunque viene de vencer precisamente al Épila y también es uno de los aspirantes a ese quinto lugar. Para dicho encuentro, Lagunas tendrá algunas bajas sensibles, pues no podrá contar con Oberé, Adán, Tenorio y Fuertes, que siguen lesionados, ni con Adrián Nieto y Pelegrín, ya que acarrean sanción del último partido.



Los días en Calamocha han cambiado mucho de la noche a la mañana. Una segunda vuelta complicada, con más resultados negativos que positivos, los había apartado de los puestos de play-offs. Unos puestos a los que llevaban afiliados durante toda la primera vuelta. Sin embargo, el destino les ha querido conceder una segunda oportunidad, pues los buenos resultados obtenidos por parte de los del Jiloca en las últimas jornadas, combinado con los resultados adversos de los equipos que se encuentran en la zona VIP, los han acercado a dichos puestos de tal manera que se encuentran a tiro de cuatro puntos de la quinta posición, la última que permite entrar en la lucha por el ascenso, y todavía quedan nueve puntos por disputarse.



Así pues, con este contexto, los calamochinos llegan al partido ante el Atlético Monzón con la motivación por las nubes, de manera que el cansancio habitual a estas alturas de la competición y las bajas sensibles que ostentan apenas hacen mella en el equipo que dirige Sergio Lagunas. Precisamente Lagunas, dadas las múltiples ausencias, se verá obligado a volver a tirar de inventiva para elaborar un once competitivo que pueda conquistar el Isidro Calderón. No obstante, el técnico ya ha demostrado en varias ocasiones su creatividad, pues viene de dos victorias y un empate en las últimas tres jornadas en las que también vivió una situación similar.



Al otro lado del campo estará el Atlético Monzón, un equipo que ha vivido prácticamente la misma historia que el Calamocha, pues ahora también se encuentra ante una segunda oportunidad de acceder a los puestos de play-offs, después de haberse movido entre ellos durante la primera vuelta y haberse difuminado en la segunda.



No obstante, sí que hay una pequeña diferencia de resultados en el pasado reciente de estos dos equipos, y es que el Atlético Monzón llega en horas más bajas, ya que el pasado fin de semana obtuvo su primera victoria después de siete partidos sin hacerlo, mientras que los calamochinos vienen de tres jornadas que resolvieron con dos victorias y un empate.



Pese a ello, lo que sí que está claro es que ambos equipos encuentran motivos más que suficientes para salir a por todas este miércoles, pues ambos aspiran a ese deseado quinto lugar. Por tanto, el oráculo vaticina un partido intenso, de poder a poder, con mucho duelo individual y en el que los más mínimos detalles marcarán las diferencias. En definitiva, dos equipos y un destino.