El Alcañiz femenino confirma tras su debut que ha venido para quedarse

Por

El proyecto femenino del CF Alcañiz es una realidad y ha venido para quedarse. Es el mensaje que trasladan sin fisuras tanto la directiva como el cuerpo técnico del equipo tras su debut en la competición regional. El Alcañiz se estrenó esta temporada en Segunda Regional Femenina con afán de ser motor de la práctica del fútbol entre las chicas. De hecho, se trata de un equipo con un marcado carácter local en el que una parte muy importante de las 19 jugadoras son vecinas del propio municipio bajoaragonés y el resto vive en la comarca del Bajo Aragón.



Para el presidente del Alcañiz CF, Miguel Ángel Domingo, la primera temporada de su sección femenina ha sido positiva. “Las chicas han trabajado mucho y no ha habido ni un solo problema. En el campo lo han dejado todo. Estamos muy contentos”, aseguró ayer.



Por su parte, el entrenador del equipo, Ramón Igado, destacaba que “aparte de lo raro que ha sido el año por el coronavirus” para su equipo ha sido “un año de aprendizaje, de conocer la competición”, ya que para muchas de las jugadoras del equipo “ésta era la primera vez que tenían contacto con el deporte de competición a nivel regional”.



El proyecto del CF Alcañiz Femenino es de largo recorrido. De hecho, muchas de las chicas del equipo “no habían jugado al fútbol 11 nunca”, recordó Domingo que, no obstante, no ocultaba su satisfacción por el rendimiento y el trabajo del equipo.



Además de la poca experiencia en la disciplina, otro de los problemas con los que ha tenido que brear el Alcañiz ha sido la corta edad de sus jugadoras. “La mayor de nuestras jugadoras tiene 18 años, recién cumplidos, pero también tenemos gente de trece años jugando”, confirmó el directivo.



Además de por su corta edad, el vestuario de Santa María se caracteriza por su marcado carácter local. De las 19 jugadoras con las que ha contado el entrenador Ramón Igado, solo cuatro residen fuera de la capital bajoaragonesa. “Una en Calanda, dos en el Mas (de las Matas) y otra en Belmonte”, recordaba el presidente.



La diferencia de nivel entre unos equipos y otros en la Segunda Regional femenina ha sido una de las características de la categoría e Igado lamentó que no se tenga “en cuenta a equipos de nueva creación que juegan con otros equipos que llevan cinco o seis años jugando”.



Otro de los obstáculos que han tenido que superar en el vestuario bajoaragonés ha sido la corta experiencia en competición de sus jugadoras ya que apenas unas pocas habían competido el año anterior en las filas de ya extinto Calanda, siendo las demás “muy novatas”.



En cualquier caso, desde el club se insiste en su carácter local y se descarta el acudir al mercado de fichajes para captar jugadoras de otras zonas. “Nosotros vamos a seguir apostando por la gente de aquí”, aseguró José Miguel Domingo. Resultados modestos

El Alcañiz Femenino ha terminado en la quinta posición en su estreno en competición regional. De los diez partidos que han disputado este año han sumado una victoria y un empate. Los resultados, pese a ser poco trascendentes en el estreno en la competición, han terminado superando as espectativas con las que aterrizó en la Segunda Regional el equipo. “Nosotros no esperábamos grandes cosas y sabíamos dónde estábamos, la edad de las chicas contra las que han estado jugando y la poca experiencia de nuestras jugadoras” explicó el directivo que confesó ayer que sabía que el equipo iba a “estar abajo”.



Sin embargo, lejos del sonrojo, explicaba con orgullo que “quitando un partido en el que sí que a las chicas les metieron bastantes goles (Actur Pablo Iglesias - Alcañiz, que terminó 8-1)” los demás se perdieron con “unos resultados más o menos lógicos”, explicó. Proyecto a largo plazo

La temporada que acaba de finalizar ha sido la primera de muchas más campañas en el fútbol regional. Así lo confirmó ayer el presidente alcañizano, que celebró que “van entrando chicas en el fútbol base” y expresó su confianza en que “poco a poco vaya metiéndose el fútbol femenino” ya que, consideró, “ha venido para quedarse”. Según explicó Domingo, el CF Alcañiz ha “apostado por ellas” y verbalizó su intención de seguir.



El propio entrenador del equipo femenino, Ramón Igado,ratificó la intención de la directiva de darle continuidad al Alcañiz Femenino. “Lo que nos transmiten desde el club es que va para largo”, aseguró Igado, que matizó que la intención de la entidad se aleja de “conseguir objetivos o triunfos” y se encamina más a “enseñar y potenciar el deporte femenino en la comarca” Ahora, la Copa

Una vez terminada la competición regular, los equipos de la segunda mitad de la tabla de clasificaciones disputará la Copa. una competición que se celebrará a partido único y que el Alcañiz CF comenzará en las instalaciones de Santa María contra el Stadium Casablanca.



Las chicas del Bajo Aragón intentarán lograr el pase de ronda e intentar seguir compitiendo tanto como sea posible antes de que llegue el parón estival.