El Alcañiz gana y ya es el perseguidor de los líderes de Regional Preferente

“A seguir”. No hay manera de arrancar de Alcañiz ni una sola previsión, objetivo o meta para esta temporada. No significa que no las tengan, simplemente es que el papel que debe jugar el equipo en este complejísimo grupo 2 de Preferente es el de avanzar partido a partido. Sin mirar nada más que al césped y al balón. Fruto de ello el equipo bajoaragonés ya es tercero, veinte puntos en su haber, a cuatro de las posiciones de momento intocables para Cariñena e Illueca. Es el líder de los mortales. Llegará hasta donde le toque llegar.



De momento, presenta un balance de cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos, el último un partido dificilísimo y tremendamente duro este domingo ante el Borja, el otro recién descendido al que se le está haciendo un poco más difícil la adaptación a la categoría. Camina en la zona media-baja, irregular, algo aturdido por el potencial de equipos como el Alcañiz, al que es muy difícil quitarle la pelota y también asustarle en lo físico; lo intentaron los vinateros, y es cierto que a orillas del Guadalope hay tres bajas después del partido, pero eso no les impidió hacer su trabajo para que Bosque, a veinte minutos del final, rematara la faena con un gol solitario pero suficiente que les coloca ya en busca y captura de las posiciones de ascenso.



Meritorio triunfo local. Caro, también, se lamentan en el club. “A trabajar y seguir”. Como deberá hacerlo también el Alcorisa, cada vez más serio y con oficio en su regreso a la categoría, pero todavía sin el tino suficiente para la victoria. Eejercicio muy positivo de orden, compromiso y buena disposición de los bajoaragoneses, que visitaban un campo duro, el del Escalerillas en Zaragoza. Y no empezaron las cosas con fortuna, pues César García lograba inaugurar el marcador poco después del cuarto de hora inicial. Reaccionó bien, sin embargo, el cuadro alcorisano, que encontró el empate antes de la media hora con un tanto de Alquézar que a la postre sería el decisivo. Movieron el árbol unos y otros, pero no hubo más goles.



Por fin, el anterior triunfo del Sportin en casa llevaba moral a feudo alcañizano para este desplazamiento, el del domingo también en Preferente, a tierras bilbilitanas, pero se encontraron los bajoaragoneses con un rival superior. Aguantó el Sportin toda la primera parte, pero en cuanto el físico empezó a fallar los bilbilitanos sentenciaron. Esteban, con dos goles antes de la hora de partido, encarriló el triunfo del Calatayud; acortó distancias Salime, pero otros dos tantos de Aznar y Marcos dejaron los puntos en terreno local y al Sportin aún en descenso, tres puntos por debajo de la salvación.