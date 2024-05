Jornada engañosa para los conjuntos turolenses en Preferente

Por

La jornada 31 del grupo 2 de la Regional Preferente aragonesa se presenta engañosa para los conjuntos turolenses, y es que todos ellos, excepto el Cella, se verán las caras ante equipos de la parte baja de la tabla que, además, no pasan por su mejor momento, lo que se podría traducir en un exceso de confianza y podría terminar penalizándoles. En este sentido, el Atlético Teruel se verá las caras ante el Fleta, el Andorra hará lo propio ante el Mequinenza y el Alcañiz se medirá ante el colista de la categoría, el Villa de Alagón.



El Cella, por su parte, será el que lo tenga más complicado este fin de semana ya que se verá las caras ante un rival directo que marcha por delante en la clasificación, pero que se ha mostrado irregular durante la competición. En definitiva, por unas cosas o por otras los equipos turolenses no tienen espacio para la relajación. Fleta - Atlético Teruel El Atlético Teruel está viviendo una segunda parte de la temporada de ensueño. Los resultados positivos se suceden con mayor frecuencia que los negativos y ello les ha llevado a ocupar puestos de mayor comodidad en la tabla. No obstante, vienen de perder ante el San José, por lo que ante el Fleta deberán hacer poco caso a las estadísticas y tomárselo con la seriedad habitual para volver a sumar de tres. Mequinenza - Andorra Nadie puede tener mayor sensación de objetivos cumplidos que el Andorra. La semana pasada certificó matemáticamente su ascenso a la Tercera RFEF y ahora afronta lo que le queda con total tranquilidad y con la satisfacción de haber hecho los deberes. Sin embargo, su orgullo característico lo llevará a querer buscar la victoria ante el Mequinenza que no pasa por su mejor momento, pero que se encuentra peleando por salir del descenso, por lo que puede ser más peligroso de lo que parece. Alcañiz - Villa de Alagón Al Alcañiz le cortaron las alas la semana pasada cuando La Almunia lo relegó al cuarto lugar de la tabla, de modo que, ante el colista, los alcañizanos tratarán de aprovechar esta oportunidad para alzar el vuelo de nuevo.



Cella - Escalerillas

El Cella es el conjunto turolense que más complicado lo tiene este fin de semana. En su caso, se mide ante un rival directo y una victoria podría elevarlo un par de puestos y le permitiría tomar algo de distancia con el descenso. No obstante, no lo tendrá fácil, ya que ante sus ojos tendrá a otro equipo con la misma motivación. Así pues, el conjunto que mejor sepa canalizar dicha motivación será el que estará más cerca de la victoria. Como nota positiva, el Cella actuará como local y podrá contar con el apoyo de su gente, que eso siempre es importante en este tipo de situaciones.