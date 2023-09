El alcañizano Jonás Sancho se reencuentra con la victoria en Tamarite de Litera

Jonás Sancho se reencuentra este fin de semana con la victoria después de imponerse en Tamarite de Litera en la segunda prueba puntuable de la Copa Criterium. El de Alcañiz ha vivido un año complicado por las lesiones, pero por fin pudo levantar los brazos en señal de triunfo tras jugar sus cartas en un final emocionante.

Se han producido varios cortes y he estado presente en varios. Más tarde me he dejado caer atrás para ver cómo iba la carrera”, comentó el propio ciclista a la conclusión de la competición.

Sancho ha tenido una semana larga de actividad. Entre el 4 y el 6 de septiembre formó parte del combinado oscense que acudió a la Vuelta a Cantabria, en este caso acompañado por Javier Zaera. La pareja bajoaragonesa escoltó al catalán Fernández para alcanzar la duodécima plaza en una carrera de seis etapas todas ellas salpicadas de un buen número de cotas de montaña