El Andorra juega su primera bola para regresar a la Tercera División

Por

Cuando un equipo pierde tan solo dos partidos a lo largo de la temporada, da igual cuál sea la categoría y da igual el nombre del equipo, lo normal es que los objetivos de ese equipo se estén cumpliendo con creces y pueda saborearse con agrado el trabajo bien hecho. Si la categoría es la Regional Preferente aragonesa, y el nombre del equipo es Andorra CF, ese sabor aún es más agradable. Porque, siete años después, el cuadro minero, el que se ha considerado históricamente como el segundo club de Aragón, va a volver a militar en la Tercera División, la categoría referente del fútbol autonómico.



Cuando, además, ese equipo, el Andorra de este año, cuenta por victorias prácticamente el 80% de los partidos de la temporada, lo que sucede es que ese regreso al foco futbolistico regional no es sólo una buena noticia, sino que también habla de un proyecto deportivo que ha salido bien, en toda la extensión del concepto. “Hace tanto tiempo que no estamos en Tercera...” El presidente del club, Álex Martínez, espera un ambiente de gala para este domingo, en casa, ante el Magallón, la primera de las oportunidades que va a tener el Andorra a lo largo de lo que queda de liga para certificar el regreso a casa, a la categoría base del antiguo Endesa. Fiesta... Que hay que ganarse Así las cosas, lo que se prepara esta tarde, de sobremesa, en el Juan Antonio Endeiza es una fiesta, la celebración de una recompensa que se viene esperando durante muchos meses, un buen ascenso. Ocurre, sin embargo, que antes hay que terminar la faena sobre el verde. Y ocurre otra cosa, que el equipo que viene de visita, el Magallón, aparte de que no tiene ganas de ser el invitado de un convite que no le pertenece, resulta que es uno de los pocos que se han atrevido a mirar a los ojos al Andorra de este año. Allí, en las inmediaciones del Moncayo, el Magallón le rascó un punto al líder en un partido modelo de lo que es la categoría, intenso, duro y peleado.



Y es lo que le tocará poner sobre el tapete el cuadro minero para mantener la triunfal racha que ostentan los andorranos, con cinco victorias consecutivas, 28 de los últimos 30 puntos en juego, sin conocer la derrota desde el pasado mes de octubre... Ésta ha sido, y ésta es en realidad, la fortaleza principal del grupo entrenado por Carlos Gil. Acumuló dos derrotas seguidas en una doble expedición al Jalón zaragozano, ante Morés y Calatayud, muy al principio de temporada. No ha vuelto a conocer la derrota el conjunto minero, disparado al ascenso desde ese mes de octubre. Con algunas bajas Eso sí, para este domingo en Andorra, también para lo que queda de competición, empieza a notarse la carga de partidos y esfuerzos en una categoría exigente y de un nivel creciente y acelerado. Dos lesiones musculares, dos roturas de fibras, mantienen en el dique seco al capitán Sergio Ginés y al defensa Pablo Juárez, buena cosecha de minutos entre ambos. Pero no pone excusas el equipo, que ha constatado una profundidad de plantilla interesante sobre la que ha construido las rotaciones y la gestión de tiempos, minutos y tácticas necesarias para estar en cada partido siempre un peldaño por encima del resto de rivales.



Así llega el Andorra CF al momento más importante de la temporada, el que debe servir para poner broche de oro a un trabajo constante y paciente, tal vez demasiado para algunos aficionados. Más de un lustro de ausencia de Tercera División es, realmente, demasiado para uno de los históricos del balompié aragonés, al que la economía, como al resto de la comarca, le ha dificultado el camino en no pocas ocasiones. Ahora se esperan mejores tiempos, en lo industrial, en lo económico, también en lo deportivo y futbolístico para la villa minera, que tiene esta tarde ante el Magallón el primer match-ball para fijar de manera indeleble el ascenso de categoría. Si es posible, como campeón de Preferente.