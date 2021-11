El Andorra Polideportivo engancha a las futbolistas de la villa minera

Resultados

En su segundo año de existencia, el Andorra Polideportivo Femenino de Fútbol Sala ha logrado despertar el interés de buena parte de las aficionadas al fútbol del municipio minero y en esta temporada ya cuenta con cerca de 60 jugadoras en las dos categorías en las que participa.Esta aventura no es nueva, sino que ha apostado por recuperar una iniciativa anterior que ya existió en el municipio minero tiempo atrás. El equipo se lanzó en 2019, pero la epidemia de coronavirus y los confinamientos decretados en marzo de ese año dieron al traste con el primer proyecto. “Antes de que nos bloqueara la pandemia teníamos cerca de sesenta jugadoras” explicó el coordinador del equipo, Nicolás Escudero que recordaba cómo cuando el mundo se paró para frenar el alcance de la pandemia el equipo “bajó casi a la mitad” y apenas se alcanzaban las treinta jugadoras.“Mientras tanto, nosotros íbamos reinventándonos y pensando en cómo podíamos traer a la gente de nuevo y que se volvieran a enganchar”, explicó Escudero. La solución fue llevar el deporte del Fútbol Sala por los colegios con la celebración de Máster Classes por los centros educativos para “atraer a los más pequeños”. Además, se preparó un vídeo con las propias chicas como protagonistas haciendo hincapié “en lo que es el Fútbol Sala femenino”. Y la respuesta fue “exagerada”, reconoció el responsable.La propuesta ha calado hondo en el tejido deportivo femenino de Andorra. En la primera respuesta a la reaparición del club, solo el diez por ciento de las sesenta participantes era de fuera del municipio, siendo el resto vecinas de Andorra, con todas las edades. “Ahora misma tenemos cerca de cuarenta niñas y en el equipo sénior hemos cubierto el cupo de fichas con quince jugadoras, además de otras ocho que vienen a entrenar pensando en el año que viene”, explicó Escudero, consciente de que si se mantiene o incluso si se incrementa la respuesta femenina, la próxima temporada podrá sacar más equipos.El espectro de edades de las jugadoras del Andorra FS es amplísimo y comprende desde chicas de cinco años hasta los 16 en las categorías inferiores. En el equipo sénior se reúnen deportistas de entre 17 y 48 años.El Andorra Polideportivo llegará este fin de semana a la cuarta jornada de competición en la sexta posición del Grupo 1 de la Segunda Regional femenina. Con dos victorias y una derrota, sufrida en la última jornada contra el líder, el Zaragoza Futsal, por 0-4. Antes, las mineras habían vencido a Alfajarín y a Caspe por 1-0 y 0-7, respectivamente.“El otro día se le plantó cara al líder. Nos fuimos al descanso con un marcador de 0-1 y luego nos metieron tres goles muy rápidos”, recordaba Nicolás escudero, que valoró positivamente el juego desplegado por su equipo que “pudo aguantar” la intensidad del Zaragoza . “Este primer año está empezando bastante mejor de lo que nosotros no esperábamos”, afirmó el responsable del club, que reconocía, no obstante, que “quedan cosas por mejorar”.El Andorra Polideportivo está suponiendo una revolución y está despertando el interés de numerosos aficionados que acuden puntuales al Polideportivo Municipal para asistir a los partidos de las chicas. “Sí que está tirando bastante el Fútbol Sala femenino en Andorra. Parece que la gente tenía ganas de que se recuperase este deporte. Porque en la primera jornada fue asombroso y el pabellón estaba con más del cincuenta por ciento del aforo”, relató Escudero.En un grupo tan numeroso de jugadoras hay situaciones personales bien distintas. “Hay jugadoras que trabajan. Otras estudian. Nos tratamos de amoldar a ellas”, explicó el directivo que celebró que, como contrapartida “la respuesta de ellas es muy favorable”.“Poco a poco vamos creciendo juntos, que es el objetivo con el impulsamos este proyecto”, dijo.Buena parte de las jugadoras del equipo sénior ya había practicado fútbol, bien fútbol once o fútbol sala, anteriormente. De hecho una de las jugadoras compite con el Andorra Polideportivo en Futbol Sala y en el Cosmos en Fútbol Once esta temporada. “Muchas ya venían habiendo practicando este deporte”, confirmó Escudero.Las categorías inferiores entrenan dos días a la semana. Las sesiones arrancan a las 16:30 con las más pequeñas, hasta que a las 19:00 llegan las jugadoras del equipo sénior. Al frente de los entrenamientos está Nicolás Escudero, apoyado por otro técnico con las más pequeñas.Al mismo tiempo, sirven para asegurar el relevo en el equipo principal. “No todos los clubes de la zona pueden contar con treinta o cuarenta niñas”, añadió.Tanto equipos femeninos de Zaragoza como un buen número de comercios de Andorra están apoyando al Andorra Polideportivo en esta aventura. “El tejido empresarial de Andorra y la Mesa Local de Juventud nos han arropado desde el primero momento”, agradeció el directivo que celebró estas ayudas porque “si no, no seríamos lo que somos”.