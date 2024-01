El Andorra y el Alcañiz consiguen tres puntos de vital importancia

Por

Buena jornada para el Andorra, que sigue en lo más alto de la clasifiación, y para el Alcañiz, que recuperó el olfato y se reencontró con el triunfo ante el Atlético Escalerillas. Por su parte, el Atlético Teruel cayó ante el Quinto, después de ponerse por delante en el primer tiempo; mientras que el Cella se llevó un varapalo importante en su visita al Atlético Calatayud al salir goleado. Casetas 2-3 Andorra El Andorra sigue viviendo una temporada para el recuerdo. Los mineros fueron capaces de sumar tres puntos importantísimos ante uno de los equipos que pueden estar inmersos en la pelea por ascender a Tercera RFEF a final de la temporada. A pesar de ir perdiendo hasta en dos ocasiones, los andorranos se repusieron y obtuvieron el suculento premio del triunfo gracias a un penalti en el minuto 89, que Jesús Fernández se encargó de transformar.



El nuevo año comenzaba con sobresalto en el campo de San Miguel, ya que Pablo Jiménez adelantaba al Casetas hasta en dos ocasiones. Sin embargo, el Andorra supo reaccionar a tiempo y empató el encuentro a veinte minutos de la conclusión gracias a un tanto de Paulo André.



Cuando parecía que todo estaba visto para sentencia y que el reparto de puntos iba a ser efectivo, los mineros se encontraron con un penalti que Jesús Fernández transformó para sumar tres puntos providenciales y mantenerse en lo más alto de la clasificación una semana más. Alcañiz 4-0 Atlético Escalerillas El Alcañiz recuperó el olfato goleador tras el parón invernal y se reencontró con el triunfo a costa de un Atlético Escalerillas que no pudo superar al conjunto de la capital bajoaragonesa en una jornada marcada por completo por el fuerte viento que sopló en Santa María.



Los alcañizanos empezaron dando un golpe encima de la mesa, ya que tan solo tardaron ocho minutos en adelantarse en el marcador. Lo hicieron por medio de Lacueva, que abría el marcador y ponía el 1-0 con el que se iba a llegar hasta el descanso.



Tras la reanudación, los alcañizanos volvieron a dominar, pero no pudieron aumentar su ventaja hasta el 66, cuando Miguel Soler hizo el segundo.



En la recta final, los turolenses completaron el triunfo con un par de tantos más que les sirvieron para recuperar la confianza en el primer partido del año antes de afrontar el derbi contra el Cella de la próxima jornada. Quinto 2-1 Atlético Teruel El Atlético Teruel tuvo en sus manos la primera victoria del año, pero terminó perdiendo. Los turolenses abrieron la lata ante el Quinto por medio de Víctor Pérez antes de llegar al descanso, pero encajaron el empate a veinte del final y terminaron sin sumar en el minuto 89. Atlético Calatayud 6-1 Cella La visita al campo del segundo clasificado no era la mejor noticia para un Cella necesitado de victorias en este 2024. El resultado lo evidenció. El Atlético Calatayud goleó al cuadro cellano en un encuentro dominado de principio a fin por el bando local.



A los diez minutos de juego el Cella ya se encontraba por detrás en el marcador,después de que Sergio Hernández abriese la lata. Lejos de reaccionar, los turolenses encajaron el segundo de la tarde tan solo tres minutos después y el encuentro se puso todavía más cuesta arriba.



Tras el descanso, los cellanos no encontraron la forma de detener a un sólido Calatayud, que nada más comenzar agrandó todavía más la renta. Antes de llegar a la hora de juego, el Cella ya perdía por 5-0 y solo un tanto de Ángel Hernández pudo maquillar algo la goleada, que se cerró en el minuto 89 con un gol de Bombín para los locales.



Tras la abultada derrota de este domingo, el Cella se queda cuatro puntos por encima del descenso y ocupa la décimo tercera posición antes de recibir al Alcañiz en el Municipal El Carro.