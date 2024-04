El Bajo Aragón presenta su circuito comarcal de pruebas de montaña, un total de seis citas

Por

La Comarca del Bajo Aragón da inicio este fin de semana al Circuito Comarcal de BTT de este año con la inauguración de la XCM Melocotón Embolsado Calanda que se va a disputar el 28 de abril, este domingo. Este circuito, que tanto éxito ha tenido en las ediciones anteriores, está organizado por la Institución Comarcal, junto a los Clubs deportivos y de BTT Club Ciclista Alcorisa, Club BTT Aguaviva, Club Deportivo Senerico, Club AIVADAI de Mas de las Matas, Asociación Cultural y Deportiva La Tarayola de La Ginebrosa y el grupo Biciacción de Alcañiz.



El objetivo es ofrecer un calendario unificado con las marchas de BTT que se organizan en los distintos municipios de la Comarca del Bajo Aragón, fomentando la práctica de la bicicleta de montaña, y dando a conocer las poblaciones de la comarca así como los atractivos medioambientales y patrimoniales que sirven para atraer allí turismo deportivo.



Este circuito está compuesto por las siguientes marchas de BTT: La de este domingo, la XCM Melocotón Embolsado de Calanda. Tras ella, el 19 de mayo, otra prueba que debuta, la I Marcha BTT Alcorisa, que dará paso a la parte del calendario ya más consolidada. El 9 de junio toca la XI Marcha BTT Aguaviva. El 20 de julio, la XIII Marcha BTT Senerica. El 29 de septiembre es el turno de la VII Marcha BTT de Mas de las Matas, y para el 2 de noviembre queda la Marcha Cicloturista Villa de La Ginebrosa. A ellas se le une como prueba asociada la Pedalada BTT de Alcañiz, cita más urbana y popular.



En cada una de ellas podrán participar todos los ciclistas de montaña que lo deseen (estén federados o no), de manera que, recuerda la Comarca, no se trata de una competición, sino de un reto personal, en la que cada participante debe conocer sus límites. Cada prueba tiene una naturaleza y organización independiente, regulada por un reglamento o normativa propia y su propio sistema y plazo de inscripción, por lo que cada una de ellas hará la difusión particular y oportuna de su prueba.