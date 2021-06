Bou vuelve a saborear las mieles del podio en la Sesgueña

Por

Roberto Bou volvió a saborear las mieles del podio el pasado fin de semana al terminar en tercera posición en la Sesgueña MTB, en el Rincón de Ademuz, donde solo Iván Díaz y Nicolas Sessler pudieron someter al ciclista del BMC Tomás Belllés by Kalas.



Roberto Bou llegaba con el sinsabor de haber quedado excluido de la lista de ciclistas que viajarán este mes de julio a Tokio para participar en los Juegos Olímpicos y trató de desquitarse de las malas sensaciones que arrastró en las primeras jornadas de la Andalucía Bike Race, en la que terminó clasificándose en el décimo segundo puesto de la General. Bronce en Ademuz

La Sesgueña Bike, integrada desde sus orígenes en el Open XCM de la Comunitat Valenciana, serviría para decidir los campeones regional de la especialidad Bike Maratón. El recorrido, de 70 kilómetros y 2.300 metros de desnivel no era desconocido para el biker de la Sierra de Gúdar, que ya había participado en esta prueba hace tres años sobre un trazado que apenas había sufrido modificaciones. “Ya sabía dónde tenía que dosificar y dónde podía atacar”, explicó Bou, que el jueves previo a la carrera aprovechó para reconocer el recorrido. “Me acordaba bastante . Han variado poquito, solo sendas respeto a la primera edición”, reconoció.



En los primeros kilómetros se repitieron las malas sensaciones que ya había experimentado en la ABR, aunque en esta ocasión pudieron estar acompañadas de un ligero enfriamiento que sufrió el ciclista. “Me costaba respirar y no estaba teniendo buenas sensaciones”, relató Bou sobre los primeros compases de carrera en los que rodaba en la décimo segunda posición. Sin embargo, con el paso de los kilómetros empezó a encontrarse mejor encima de la bicicleta “hasta que al llegar al primer avituallamiento” vio que empezó a encontrarse bien y empezó a adelantar corredores hasta que alcanzó al trío que rodaba en cabeza, formado por Iván Díaz, Nicolas Sessler y Xavi Calaf. “Llegué al último puerto con ellos a vista. Me cantaron que los tenía a un minuto. Contacté con ellos en la bajada, ataqué fuerte y Xavi Calaf, que iba haciendo la goma, terminó quedándose”, recodaba Bou.



A diez kilómetros de la llegada comenzaron los ataques por ver quién de los tres de cabeza subía a lo más alto del cajón. Iván Díaz se llevó el gato al agua y acabó cruzando la meta en primera posición con solo dos segundos de ventaja sobre Nicolas Sessler, que también fue segundo en la I BTT Aquí Tocamos Las estrellas celebrada en Mora de Rubielos hace dos semanas, y apenas disfrutó de un metro de ventaja sobre Bou, que se tuvo que conformar siendo tercero. Fuera de Tokio

Uno de los objetivos que se había marcado Roberto Bou para la pasada temporada y, más tarde, para ésta era el formar parte del equipo olímpico español. Sin embargo, la mala fortuna y unos discretos resultados motivados por una inoportuna lesión en una rodilla le han dejado sin opciones y fuera de la lista que el entrenador, Mikel Zabala, presentó la semana pasada.



“Este año no estaba corriendo del todo bien. He empezado la temporada con el pie izquierdo y desde el principio he arrastrado la caída que tuve en Valladolid. He seguido arrastrando esa lesión tras la que no he acabado de entonar el cuerpo. La temporada pasada después de la cuarentena iba súper bien, súper fuerte, pero ahora no he estado fuerte y entiendo que la decisión por parte de la Federación ha sido correcta”, explicó el ciclista de la Sierra de Gúdar.



El próximo 20 de junio, Roberto Bou participará con la selección española en el Campeonato de europa de XCM que se disputará en Suiza