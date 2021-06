Roberto Bou apuesta por colarse en el ‘top ten’ del Europeo de XCM

Por

Roberto Bou quiere colarse en el top ten en el Campeonato de Europa de Cross Country Marathon que se celebra este domingo en Suiza. La progresión en el estado de forma del ciclista de la Sierra de Gúdar ha sido exponencial en las últimas semanas y Bou llega a esta cita, quizás la más importante del calendario de esta temporada, confiado en sus posibilidades.



Bou ha sumado dos podios en sus últimas dos participaciones, proclamándose incluso campeón de Cataluña de la especialidad XCM hace dos semanas. Uno oro que refrenda la progresión que ha experimentado el ciclista del equipo BMC T. Bellés by Kalas en las últimas semanas después de haber dejado definitivamente atrás toda la recuperación de la importante caída que sufrió el 14 de marzo en la primera prueba del Open de XCO que se disputaba en Valladolid que no solo le dejó fuera de carrera sino que la sutura que se le tuvo que practicar en su rodilla le hizo perder el punto de forma que había logrado en pretemporada y de la que hasta hace poco no logró recuperarse.



Sus resultados confirman que la “chispa” ha vuelto a sus piernas y Bou insiste en que los datos que está obteniendo en los entrenamientos de las últimas jornadas invitan a soñar con un gran resultado.



Roberto Bou llega a esta cita ocupando el puesto 31 de la clasificación UCI en la disciplina de Marathon, en la que domina el checo Martin Stosek y en la que solo tres españoles le preceden (Manuel Fernández, Iván Díaz y Óscar Carrasco). Acumula un botín de 197 puntos UCI, después de haber sumado los correspondientes al primer puesto del Campeonato de Cataluña y a su participación en pruebas por etapas como la Andalucía Bike Race o la Mediterranean Epic. La carrera

El Campeonato de Europa de XC Marathon se decidirá en la localidad suiza de Evolène, en la región de Valais, sede de la mítica carrera Raid Volenard, sobre un recorrido de 78 kilómetros y 3.900 metros de desnivel positivo en el corazón de los Alpes.



La propia organización advierte de la verticalidad del terreno y de la más que probable presencia de tramos embarrados, por lo que habrá que prestar una especial atención a la selección del neumático con el que los corredores vayan a calzar sus bicicletas.



En el caso de Bou, el de la Sierra de Gúdar explicaba ayer que optará por emplear la BMC Two Stroke, la bicicleta rígida de su equipo para buscar una mayor efectividad en las subidas.



Aunque el de BMC nunca ha corrido en esta prueba, sí que ha participado en otras citas en la zona como las carreras de la Alpine Cup. Después de haber estudiado el perfil y la topografía de la zona, Bou espera una prueba con “largos puertas” y de una “gran dureza”. No espera un terreno muy pedregoso por lo que probablemente apueste por montar unos neumáticos más estrechos de lo que emplea habitualmente, bajando el balón de sus gomas Pirelli hasta las 2.2 pulgadas para obtener “menos rozamiento en las largas subidas” del recorrido.



Aunque esta semana Bou sustituyó el palto de 36 dientes el que suele emplear en su bicicleta de montaña por uno de 34 para hacer frente con más garantías a los importantes desniveles que le esperan el domingo en Suiza, no descarta emplear otro con dos diente menos todavía. Lo decidirá después de la inspección que quiere realizar a parte del circuito. “Le he colocado ya el 34 con el que creo que iré sobrado pero si el jueves, que me voy a ir con la bici eléctrica, lo veo muy difícil o hay algún sitio que pueda ser complicado podría pensar en ponerle el 32”, explico ayer el ciclista rumbo de Cataluña, donde se iba a reunir con el resto de la expedición del equipo para emprender el viaje al país alpino. El factor de la altitud

La altitud a la que se desarrollará la prueba podrá ser determinante en el rendimiento de algunos deportistas. Buena parte de la carrera se hará por encima de los 2.500 metros y Roberto Bou confía en que el haber entrenado en las zonas más altas de la Sierra de Gúdar le ayudará en esa adaptación. “En la zona de Teruel la orografía es idónea para los ciclistas”, apuntó Bou, que celebró el haber realizado las sesiones de entrenamiento en esta zona de la provincia repartiéndose ente el puerto de montaña de Villahermosa a Puertomingalvo y la subida a las pistas de esquí de Valdelinares. Opciones

Después de haber terminado en el puesto 15 en el Campeonato del Mundo celebrado en Turquía el pasado mes de octubre y, alentado por las buenas cifras que está arrojando su medidor de potencia, Bou apuesta por colarse en el top ten este fin de semana, e incluso no descarta terminar alguna posición más arriba. “Tal y como estoy entrenando quiero pensar que voy a estar entre los siete u ocho primero”, aseguraba ayer el ciclista.



Después de un arranque de temporada accidentado, las buenas sensaciones han regresado a las piernas del ciclista, que hace en su participación en la Alpine Cup hace dos años sobre algunos de los recorridos más duros del continente, estuvo siempre peleando por los puestos de cabeza e incluso llegó a subir a lo más alto del cajón en una de ellas.



Bou apostará por meterse en el grupo de cabeza desde los primeros metros de la prueba, tratando al mismo tiempo el no quemar todas las naves en esos primeros kilómetros para tratar de aprovechar su baza de un mejor rendimiento en los finales de carrera para sorprender a sus rivales.