El Calamocha aspira a volver a ganar en casa para salir de su mala dinámica

La irregularidad del Calamocha en esta segunda parte de la temporada es algo patente, ya que los resultados vienen y van, sin embargo, en las últimas jornadas los de Sergio Lagunas estaban cobrando cierta regularidad en la obtención de resultados adversos, ya que, incluso en casa, no han sido capaces de sacar los partidos adelante. Por ello para este fin de semana los calamochinos confían en que el camino para regresar a la victoria pasa por hacerse fuertes en casa. En este sentido, los del Jiloca reciben en su feudo al Illueca, un equipo con experiencia en la Tercera RFEF, pero que no pasa por su mejor momento, ya que los resultados no acompañan y están peleando por salir del descenso.



Sin duda, un aliciente más que los hace llegar con mayor peligrosidad, por lo que los calamochinos tendrán que andar con más precaución. Además, para este encuentro el Calamocha llega diezmado con importantes bajas en sus filas. En este sentido, no estarán disponibles Cavero, Fuertes, Tenorio y, quizá el hombre más importante del equipo, Fonsi Nadales, además de Oberé y Adán, que ya estaban en la enfermería y no podrán jugar hasta la próxima temporada. Sin duda, un panorama complicado para Lagunas, que tendrá que ingeniárselas para sacar un once competitivo. Para ello tirará de tres hombres de la cantera: Javier Polo, Bilal y Pellejero.



Lo de este fin de semana entre Calamocha e Illueca será un baile entre dos equipos que no pueden llegar en peor estado de forma, de manera que aquel que gane podrá maquillar su mala dinámica mientras que el que pierda se sumirá todavía más en la oscuridad que les viene acompañando en las últimas jornadas. En la entidad calamochina la situación es complicada, pero todavía no saltan las alarmas, y es que, pese a su mala dinámica en las últimas jornadas, lo cierto es que el equipo se mantiene en la décima posición de la tabla clasificatoria, con una solvente diferencia de puntos con el descenso, por lo que sus malos resultados, por el momento, no tienen mayores consecuencias.



No obstante, en cuanto al juego, en los últimos partidos se les ha visto algo más bloqueados, ofreciendo una imagen poco característica del equipo, sobre todo si se compara con la primera vuelta, que los ha llevado a perder partidos ante rivales con peores estadísticas. Sin ir más lejos, hace dos jornadas los del Jiloca concedieron en casa una derrota ante el último clasificado de la tabla, el Cariñena. Un equipo que en toda la temporada solo había ganado tres encuentros, sien embargo, el calamocha les concedió su cuarta victoria en un partido que los pilló totalmente desprevenidos.



Cabe destacar que esta mala dinámica calamochina coincide con un momento complicado para el club respecto a las lesiones, y es que la enfermería del Jiloca está llena de nombres importantes del club calamochino. En este sentido, Adán Pérez y Oberé se despidieron ya de la temporada debido a sus importantes lesiones que los obligaron a pasar por quirófano, y Cavero, Tenorio, Fuertes y Fonsi Nadales salieron maltrechos del último partido con lesiones musculares que los apartarán de los terrenos de juego entre dos y tres semanas, por lo que los problemas para Lagunas en este sentido continuarán. Ante esta situación, para este domingo Lagunas ha llamado a tres hombres del equipo juvenil para que los puedan ayudar en su compromiso ante Illueca, de modo que Javier Polo, Bilal y Pellejero también formarán parte de los efectivos de Lagunas este fin de semana.



Por lo que respecta a Illueca, su situación sí que es grave, aunque todavía es salvable. En lo que va de temporada únicamente han ganado tres partidos, el resto se divide entre empates y derrotas, siendo mayor el número de derrotas (14) que el de empates (11). Unos resultados que los llevan a ocupar el penúltimo puesto de la tabla clasificatoria con 20 puntos, es decir, se encuentran en zona de descenso, no obstante, todavía tienen opciones de hacerse con la permanencia, ya que están a seis puntos de la misma y quedan todavía seis jornadas, contando la de hoy, por delante, es decir 18 puntos en juego. Por tanto, si hay algún momento para apretar ese es ahora. Precisamente por esto los calamocchinos van a tener que prestar especial atención y no dejarse llevar por las estadísticas si no quieren que les ocurra algo similar a lo de Cariñena.



En definitiva, en Jumaya este fin de semana se podrá ver un partido de igual a igual entre dos equipos en horas bajas que tratarán de volver a recuperar la confianza. Los calamochinos partirán con ventaja al contar con el factor cancha y confían en que este aspecto les muestre el camino para regresar a la senda del triunfo.