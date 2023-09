El Calamocha quiere traducir la buena imagen en puntos en casa (17:00)

Por

Con menos puntos de los merecidos por lo visto sobre el terreno de juego llega el Calamocha a la cuarta cita del campeonato, en la que recibirá la visita de uno de los equipos que mejor ha comenzado el curso. El Caspe ocupa la tercera plaza de la clasificación después de haber empatado en su estreno liguero y haber logrado sacar los seis puntos de sus dos siguientes compromisos. Los del Jiloca se encuentran a tan solo tres puntos de su rival de esta tarde, aunque podrían estar incluso por encima, ya las buenas sensaciones dejadas en los tres primeros compromisos ligueros no se tradujeron en puntos. Por lo que el objetivo de este domingo es cambiar esa dinámica y empezar a sumar de tres en tres.



Sergio Lagunas podrá contar con todos sus hombres, con la única baja del lesionado Álex Fuertes, para afrontar un nuevo encuentro exigente en Jumaya. Tras completar una buena segunda mitad en Belchite, que dejó cierto sabor agridulce por el resultado final (1-1), los calamochinos pretenden repetir el resultado obtenido en su único duelo disputado en casa hasta el momento.



Los del Jiloca llegan bien al choque y “tienen claro” que si siguen con la dinámica de juego mostrada en los anteriores duelos, los resultados terminarán siéndoles favorables. Rotellar, una gran amenaza Sin embargo, el Caspe no le pondrá las cosas fáciles al Calamocha. Los del Bajo Aragón llegan al compromiso con la moral por las nubes después de haber protagonizado un arranque de temporada fantástico y con un Rotellar en racha. El delantero de los caspolinos ha marcado en todos los partidos disputados hasta ahora y está en lo alto de la tabla de goleadores del grupo XVII de la Tercera RFEF.



El Calamocha tendrá que hacerse fuerte atrás para contener las acometidas de su rival. Ahí reside la clave del partido, según la directiva calamochina: “Si sabemos sujetar a la gente que tiene arriba el Caspe, tendremos mucho ganado. Si Rotellar no puede hacer su partido, siempre es positivo para el equipo contrario”.



De tal modo, el equipo del Jiloca espera un duelo “atrctivo”, en el que ambos contendientes buscarán hacerse con el triunfo.



Sergio Lagunas, por su parte, intentará mantener la solidez defensiva que suele caracterizar a sus equipos para que Jumaya vuelva a ser sinónimo de victoria.