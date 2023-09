El Calamocha recurre una alineación indebida del Ebro

Por

El debut del Calamocha ante el Ebro puede traer cola. Tras caer por la mínima y realizar un buen partido en el antiguo El Carmen, la entidad del Jiloca se percató de que la alineación de su rival presentaba una incidencia que podía ser merecedora de castigo. Horas después de la conclusión del choque, el Calamocha denunció ante la Federación Aragonesa de Fútbol una alineación indebida por parte del conjunto zaragozano. La entidad turolense notificó de que el jugador Enrique Navarro, que fue titular y disputó 84 minutos, no había pasado el reconocimiento médico necesario para participar en la competición. Ahora, el Ebro tiene hasta el próximo lunes 18 para recurrir y presentar alegaciones para evitar una posible sanción que incluso podría darle el partido por perdido a los del barrio de La Almozara.



La principal intención del club calamochino es exigir el cumplimiento de la normativa para todos los equipos por igual. Desde la entidad turolense se ha realizado un gran esfuerzo durante los meses previos a la competición para que todos los jugadores pudieran contar con los reconocimientos médicos necesarios, por lo que no sentó nada bien que el Ebro pudiese alinear a un jugador que, según el Calamocha, tiene la licencia caducada desde el 12 de agosto.



Además, el club del Jiloca se encuentra a la espera de los siguientes movimientos por parte del Ebro, ya que las fechas en la mutua para realizarse ese tipo de revisiones no dan cita hasta el próximo 27 de septiembre.



Así, el Calamocha pretende llegar hasta el final con un asunto que también servirá de aviso para los otros clubes de la categoría.



En caso de que el Ebro no pueda, o no quiera, presentar alguna justificación válida ante la Federación Aragonesa, el partido podría resolverse con victoria para el Calamocha por 3-0, aunque todavía quedan pendientes varias fases de un proceso que puede alargarse varias semanas.