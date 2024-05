El Calamocha suma de tres para seguir mirando hacia los ‘play-offs’ (0-2)

Por

Ejercicio de autoridad de un CF Calamocha que derrotó a domicilio y con mucha claridad a un rival directo en la tabla como el Atlético Monzón. No hay duda de que los de Sergio Lagunas atraviesan por un momento dulce de juego y resultados, pues suman 16 de los últimos 18 puntos posibles, y en esta jornada liguera del primero de mayo volvieron a ofrecer una imagen muy ambiciosa dominando desde el comienzo a su rival y especialmente a raíz de la expulsión del local Jérez rondando el cuarto de hora por una agresión a Falo. En superioridad los turolenses tradujeron su mejor juego en gol y al tiempo de descanso el resultado quedó decidido, porque en la segunda el control jiloquense fue total.



Con sólo tres cambios posibles en el banquillo y uno de ellos el portero David Fernández, los de Sergio Lagunas entraron al césped mucho mejor que su rival y pasando a jugar en campo contrario enseguida se apuntaron su primer acercamiento peligroso en el 4 con una falta donde se vio una salida en falso del portero local Hugo Gistau y Escuín a punto estuvo de aprovecharlo, pero, muy escorado, no fue capaz de embocar a meta su remate. Mientras que un par de minutos más tarde Christian Castro lo intentaba por el costado izquierdo pero sin fortuna.



Al Atlético Monzón le costaría pisar el área turolense un cuarto de hora, con una falta que le costó la amarilla a Nilton, pero no dejó de ser una jugada aislada y el encuentro prosiguió jugándose en campo local, pues los jiloquenses tenían más pelota, mejores ideas y mucha mayor verticalidad que se reflejó en un par de saques de esquina. Esa era la situación de partido cuando en el 18, con la pelota en otro lado y el colegiado muy cerca, al oscense Eric Jérez no se le ocurrió otra cosa que agredir a Falo, que cayó dolorido al suelo. Solano Castro no se lo pensó un instante y sin dudarlo mostró la tarjeta roja directa al defensa del Cinca Medio. El Atlético Monzón se quedaba con uno menos cuando todavía quedaba más de una hora por delante.



Frente a tal contratiempo el técnico local Ismael Mariani dispuso de una defensa de tres a la que no le dio tiempo ni a colocarse, porque el Calamocha no tardó en castigar la inferioridad de su rival y, tras un parón de cinco minutos para atender a Falo, en el 26 y en una falta lateral en el costado derecho, Fonsi sacaba su varita y, más listo que nadie, sin pedir barrera y con el portero Hugo Gistau adelantado y concentrado en colocar a sus defensas, sin pitido alguno del colegiado, soltó un chut con rosca al palo largo que tras tocar en el poste se coló en la red.



Con el gol los de Lagunas ganaron todavía más en confianza y en el 29, en un córner, Nilton rozó el segundo de cabeza. De ahí al descanso al Atlético Monzón se le vería nervioso y precipitado con la pelota pero también encorajinado y con cierta ambición, buscando con insistencia a un Iago Díaz siempre en inferioridad ante una zaga calamochina muy ordenada. El conjunto turolense ahora jugaba más replegado pero sin renunciar al ataque, como así demostró en el 40 cuando Christian Castro peleaba en inferioridad un balón en campo contrario y al final conseguía poner un centro al área para que un Falo muy liberado hiciera el segundo con la testa.



Este doloroso zarpazo y la cercanía del descanso obligaron al Atlético Monzón a irse arriba y en este tramo, además de botar un par de saques de esquina, también tuvo la mejor hasta el momento, en el 42 cuando en una disputa aérea al punto de penalti el local Valencia logró imponerse a los dos centrales, pero su cabezazo lo rechazó el palo.



En el descanso Mariani metió dos hombres de refresco y en el 4 uno de ellos, Álex Muñoz, estuvo a punto de recortar distancias. Pero un par de minutos más tarde y de la nada, el visitante Falo también pudo marcar. Ahora el partido estaba más descontrolado y Sergio Lagunas movió su banquillo y su dibujo buscando un grupo más compacto. El Calamocha pasó a jugar con más toque y pausa, con mayor control y sin renunciar a hacer daño, porque en el 18 Fonsi pudo marcar tras caracolear en la frontal pero Gistau detuvo bien.



Con el Calamocha acunando el duelo el técnico local Mariani metió un doble cambio con el fin de despertar a los suyos, pero lo cierto es que el Calamocha mandó con puño de hierro e incluso tendría las mejores, tanto al contra golpe como de jugada e incluso de estrategia.