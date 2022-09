El Calamocha, a estrenarse ante todo un campeón

Por

Tras un debut agridulce en Jumaya, el Calamocha viaja hasta Huesca para enfrentarse al nuevo campeón de la Copa RFEF, el Atlético Monzón. El equipo de Humberto Arto tratará de conseguir lejos de casa lo que no fue capaz de lograr ante su público y de tal manera poder estrenar el casillero de puntos antes de que el tren de la competición avance a mayor velocidad. De cara al segundo compromiso del curso, el técnico recupera a Obere y a Pablo Utrilla, por lo que podrá contar con todas sus fichas para elaborar un puzzle que logre derrocar la muralla oscense.



El estreno ante el Binéfar dejó buenas sensaciones, pero un resultado insuficiente. La plantilla se vació y la afición calamochina vio que su equipo tiene potencial para no sufrir tanto como la pasada campaña. Sin embargo, la buena imagen no se materializó, por lo que el cuadro del Jiloca buscará los primeros puntos de la temporada en su primer desplazamiento. No será tarea sencilla lograrlo, ya que enfrente estará el recién proclamado campeón de la Copa RFEF, que después de brillar en la competición copera pagó el esfuerzo en el estreno liguero ante el Tamarite. No obstante, la derrota en el primer partido de la temporada no es un síntoma de debilidad en el cuadro oscense, ya que el rival del Calamocha demostró que el proyecto de este año está hecho para pelear en los puestos de arriba.



Humberto Arto lo sabe, por lo que espera un duelo “complicado” en el que su equipo deberá “mantener la línea que ya se vio en el primer partido” con un bloque junto, a la altura que “demande cada situación”. En ese contexto, el técnico del cuadro del Jiloca espera que el Atlético Monzón lleve la iniciativa y que sea el Calamocha el que pueda aprovechar los espacios concedidos por los locales. “Nosotros no renunciamos a nada. Ellos tienen mucho potencial, pero las cosas ya las hicimos bien”, confesó Arto tras el último entrenamiento.



El preparador del Calamocha es consciente de que el trabajo bien hecho no es suficiente si no llegan los resultados, por lo que tratará de convertir el sabor agridulce del anterior encuentro en un sabor placentero sumando de tres: “Jugamos para ganar y sacar puntos. El otro día aún haciendo muchas cosas bien no nos dio para ganar”. Ganas no faltan, por lo que el Calamocha tratará de derrocar a todo un campeón para estrenar su casillero.