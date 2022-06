Unai Calabria, Iván Falo y Sergio Requejo se mudan a Jumaya

Por

El Calamocha ha pisado el acelerador de los fichajes. Este domingo el equipo del Jiloca anunció hasta tres llegadas al vestuario de Jumaya para la próxima temporada. Se trata del defensa central Sergio Requejo, el delantero Iván Falo y el guardameta Unai Calavia.



Tres nombres en los que se combinan la experiencia y la ambición con jugadores que conocen la categoría y otros que debutan en la Tercera RFEF.



Con las tres incorporaciones anunciadas ayer por el club calamochino el nuevo entrenador, Humberto Arto, ya dispone de catorce nombres en el vestuario, que se espera que no sea muy largo, con 18 o 19 jugadores.



Para el técnico colorado, se trata de tres jugadores “totalmente distintos”.



Humberto Arto aseguraba ayer que “Unai Calavia es un portero contrastadísimo de Tercera División que estaba el año pasado en el Brea” pero destacó que ha pasado por la Ciudad Deportiva o incluso en el “Endesa de Andorra en su época buena en Tercera División”. El míster resaltó que se trata de un portero “muy contrastado y de mucha solvencia”.



Sergio Requejo procede del Villanueva de Regional Preferente y es “una apuesta deportiva del cuerpo técnico y el club”, aseguró el entrenador. Se trata de un defensa central contundente y de gran envergadura que debutará este año en Tercera. “Es un chaval joven que va a complementarnos atrás porque es muy rápido y tiene un buen juego aéreo”, dijo Arto, que añadía que además se trata de un hombre con “mucha personalidad”.



El punta Iván Falo también se formó en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza y “lleva varios años en Tercera”, recordó Arto sobre este jugador con el que ya trabajó la pasada temporada en el Cariñena. “Su año bueno ha sido este que ha terminado con el Cariñena, con el que ha sido importante, muy rápido y con mucha calidad”, dijo el entrenador que recordó que “puede jugar en cualquiera de las zonas de ataque”. Apuesta por la confianza El técnico ha confirmado que ha apostado por nombres que se han ganado su confianza en la etapa en el Cariñena porque “son jugadores que han hecho una temporada magnífica” y apostó sobre seguro porque sabe “lo que te pueden dar y la polivalencia que tienen”, además del “camino recorrido de conocimiento de lo que les va a exigir el míster”, lo que va a “venir bien para no tener que empezar de cero”.



Así, Arto ha confiado en Iván Lorente, Nilton Gomes, David Nadales Fonsi, Pablo Utrilla e Iván Falo en su proyecto calamochino.



“Uno de los éxitos de los equipos es el poder ir manteniendo los bloques, sumando futbolistas en puestos puntuales que puedan mejorar la calidad de ese bloque. Y eso en los que estamos”, confirmó el entrenador que trabaja para combinar “juventud con experiencia” en un grupo de jugadores “que sepan qué es lo que tienen que hacer y cuál es el nivel de exigencia”. Pocas renovaciones Hasta la fecha solo tres jugadores del vestuario de la pasada temporada han confirmado su continuidad en el equipo. Se trata de Dela, Marcos Albajara y Diego Oberé. Tres nombres de una lista de hasta nueve a los que desde el cuerpo técnico se les ha propuesto seguir defendiendo los colores del Calamocha.



El cuerpo técnico sigue “pendiente de alguna renovación más”, dijo Arto que confirmaba, no obstante que no han “tenido muchas opciones más” bien porque algunos futbolistas después de los sinsabores y la exigencia del año pasado habrían decidido dejar el fútbol o porque están a la espera de un hueco en algún equipo de Segunda RFEF.



No obstante, desde el club todavía se manutienen abiertos canales de diálogo con tres o cuatro jugadores para terminar de confeccionar el grupo.