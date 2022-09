El Calamocha endereza su rumbo con una remontada en la segunda mitad (2-1)

Por

Segunda victoria consecutiva para un CF Calamocha que fue capaz de remontar el tanto inicial de la UD Barbastro conseguido en el primer periodo tras una falta lateral. En la segunda, el grupo de Humberto Arto se mantuvo fiel a su filosofía de equipo correoso y compacto pero estirando mucho más sus líneas, por lo que consiguió dominar hasta empatar de penalti por mediación de un Fonsi que se convirtió en el gran protagonista del choque, pues en los últimos minutos también anotó el segundo llegando al segundo palo en una jugada con centro desde la banda.



Con el césped en buenas condiciones y en una tarde fresca y algo ventosa, Humberto Arto repitió el once y el esquema que tan buenos resultados le dio ante el Atlético Monzón la semana pasada (0-1) para medirse a un Barbastro que comenzó generando las primeras aproximaciones con faltas lejanas botadas directamente al área turolense. Los oscenses pronto dejaron claro que su juego iba a ser directo y durante el primer cuarto de hora la zaga fue la encargada de intentar conectar con la delantera a base de balones largos a la espalda de un Calamocha ordenado al que no parecía importarle no tener la pelota, pues hasta en el saque de puerta no la jugaba en corto.



Los primeros problemas locales llegaron entonces, en sendos córner casi consecutivos que bien pudieron acabar en la red, pues en el primero Obere remató de cabeza alto pero muy solo y el segundo con visos de gol olímpico lo rechazó la madera. Fueron dos sustos importantes, pero no hicieron daño en el ánimo de un Calamocha fiel a su estilo de equipo compacto y en el siguiente tramo incluso inquietó a su rival, principalmente por el carril derecho propiedad de Lorente y Otín. De hecho a la media hora y por ese costado, generó una muy peligrosa pero el remate final se fue cerca del palo. Momentos de incertidumbre De esta manera, sin apenas llegadas y poco juego raseado, se llegó a un tramo final de primera parte que sería muy parecido a todo lo anterior, pero en el que sin embargo se vería el primer gol producto de una pelota parada. Al filo del descanso el especialista visitante Perso centró bien tocada una falta lateral y Adil impuso por alto su envergadura para batir a un Unai Calavia que llegó a tocar el potente testarazo. El gol dejó aturdido a un Calamocha que un minuto después pudo encajar el segundo en una gran jugada combinativo del equipo visitante que concluyó con un pase de la muerte que finalmente pudo salvar el guardameta del cuadro del Jiloca Unai Calavia. Reacción tras el descanso Tras el paso por los vestuarios el mayor cambio que pudo observarse fue que el Calamocha quería jugar en campo contrario y ahora su presión sobre pelota traspasaba la línea medular, frontera donde todo se detenía durante el primer periodo. Así, en apenas un minuto ganó una falta en la banda izquierda que Fonsi centró para que Otín rematara de cabeza fuera pero con cierto peligro. Cinco más tarde, justo cuando comenzaba a llover en Jumaya, los de Humberto Arto botaban un córner y el visitante Sempé forcejeó de manera tan vehemente que terminó por quitarle la camiseta a un Dela que vio como el colegiado no dudó en señalar el punto de los once metros.



Fonsi tomó el balón, como ya hizo en pretemporada, y demostró que tiene nervios de acero. El jugador del Calamocha engañó a la perfección al meta visitante y convirtió la pena máxima para poner la igualada en el electrónico de Jumaya. El gol del empate calamochino también llegaba a pelota parada y parecía que la estrategia sería lo único capaz de desequilibrar la contienda, como así se encargó de demostrar la escuadra barbastrense en el siguiente tramo botando todas sus faltas, fuesen donde fuesen, directamente a la cocina de su oponente.



Por su parte, superada la hora, Humberto Arto decidió meter a Falo para dar más profundidad al carril izquierdo y a Albajara para aportar físico en la medular, lo que enseguida se dejó notar porque el equipo ganó pelota y metros al campo. Poco más tarde Utrilla relevó a Salcedo en el ataque y Fuertes a Otín en el centro del campo. El Calamocha ahora dominaba más en lo territorial pero las ocasiones escaseaban y sólo Fonsi en una falta en la medular y Lorente con un patadón en largo estuvieron a punto de sorprender a un Gasca que midió mal por alto en las dos jugadas.



Se entró en el tramo final con todo por decidir y el Calamocha cada vez más mandón. Así, a falta de tres para la conclusión el visitante Gasco perdió la pelota en plena salida y Nieto la metió a la banda derecha para que Utrilla la colgase al segundo palo, donde apareció el héroe de los locales para culminar la remontada. Fonsi apuntilló el segundo a falta de tres minutos para el pitido final.

Los tres puntos se quedaron finalmente en Jumaya después de que el Calamocha tirase de casta para darle la vuelta a un partido que se había puesto cuesta arriba al final de la primera mitad.

Los de Humberto Arto sumaron así su segundo triunfo de la temporada y pudieron brindarle a su público los primeros puntos del curso en casa. Tras el tropiezo inicial, el cuadro del Jiloca ha logrado enderezar el rumbo con dos victorias consecutivas.