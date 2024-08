El Calamocha se lleva el derbi de La Vega y pone en apuros al Utrillas (1-2)

Por

El Calamocha se rehizo de la derrota en la primera jornada ante el Caspe y se impuso al Utrillas que se queda ahora con pocas opciones después de su empate en la primera jornada. El equipo de Sergio Lagunas recupera terreno después de sacar rédito de los dos goles que obtuvo antes del descanso. El Utrillas reaccionó pero no culminó su tentativa de puntuar. El partido fue más igualado de lo que reflejó el marcador, con muy pocas ocasiones y una gran igualdad en el juego, con el matiz diferencial de que el Calamocha supo aprovechar una coyuntura afortunada después de que Adrián hubiera dispuesto de la primera ocasión para adelantar al Utrillas con un remate que Unai sacó con el pie no sin algo de fortuna.



Se adelantó el Calamocha en la recta final de la primera parte con dos goles casi consecutivos en un intervalo de tres minutos para abrir una brecha en el partido que por la forma y el momento iban a ser un lastre para el Utrillas. Fueron dos chispazos del equipo calamochino que castigaba con exceso a un rival que hasta entonces había mantenido la igualdad y que rendía pleitesía a la eficacia transformando apenas las dos únicas oportunidades claras de gol de una primera parte en la que apenas se registaron más ocasiones claras de gol que esas dos.



La primera fue en un balón que le llegó a Choren para que el lateral hiciera valer su facilidad para el gol de la que venía precedido y para llevar el balón a la red. Solo dos minutos después y con un Utrillas lamentando el gol y laxo en defensa, Torcal, en una jugada por banda, culminaba con un remate cruzado inalcanzable para el portero local. El delantero hacia gala de su talento goleador.



Tras el descanso, adelantó líneas el Utrillas en busca del gol que le metiera en el partido mientras que el Calamocha afrontaba la gestión de su ventaja con la idea de no asumir demasiados riesgos buscando cualquier desliz de los de Pitu Lerga para sentenciar el partido. Replegado el Calamocha, toda la responsabilidad era para un Utrillas que tenía el balón.



Jugaba por tanto el equipo utrillense con las máximas precauciones para no cometer errores en zonas delicadas y a la vez ser más incisivo que en el primer período.



Dominaban los locales y elaboraban el juego buscando la mejor opción para encontrar resquicios en la defensa visitante. Y aunque se hizo esperar, llegó el gol que agitaba el encuentro después de un claro penalti por mano de un defensa del Calamocha. Marcaba Ibra y cambiaba el guion. El guineano acertó desde los once metros para dar vida a su equipo.



A partir de ese momento el Utrillas se desató y se fue a por el empate pero chocó contra un Calamocha que hizo un gran ejercicio de contención. Así pues, a los de Pitu Lerga, con más corazón que cabeza, no les alcanzó con su esfuerzo y buena voluntad. Balones colgados buscando algún rechace pero ninguna oportunidad clara de gol.