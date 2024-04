Utrillas y Calamocha disputan esta tarde el derbi del orgullo turolense

Por

En lo que llevamos de segunda década de este siglo XXI, en los últimos años en Tercera División, más aún desde la pandemia de covid, la máxima categoría del fútbol aragonés se conjuga en Teruel con el verbo de dos equipos. El primero, Calamocha CF, está logrando aposentar sus reales de manera cada vez más cómoda y más consolidada en la categoría, hasta tal punto de que se encuentra a apenas una marcha más de convertirse en aspirante al ascenso de categoría. Lo ha venido rozando en las jornadas del mes de marzo; terminó el mes pasado a apenas tres puntos de esa quinta plaza que da derecho a viajar por España para jugarse una plaza en la Segunda RFEF.



Y, en puridad, nadie le puede decir al Calamocha que está fuera de esa pelea. Cierto es que se han metido algunos equipos por medio, especialmente el Fraga y el Almudévar, con rachas de juego y resultados que les colocan a pie de play-off que aún cierra Épila a pesar de sus cuatro empates seguidos. Pero el equipo de Lagunas aún mira esas plazas a tiro de cinco puntos. Factible, con todavía quince por disputar. Lo que pasa es que las bajas que acumula el cuadro colorado, especialmente en su frente de ataque empezando por Adán Pérez, le restan ambición. También presión. Fiesta minera El otro equipo turolense que aguanta la bandera de la provincia en esta complicada y traicionera Tercera aragonesa es el CD Utrillas. Pasó una racha complicada con la llegada de la primavera, pero siete puntos de los últimos doce jugados le han apuntalado la salvación, le han maquillado su posición en media tabla y, sobre todo, le dan el derecho a compartir con el Calamocha esa bandera y orgullo provincial en Tercera RFEF. Ambos la enarbolan esta tarde de domingo, a hora de fútbol clásico, con esa salvación holgada y tranquila como reivindicación de la fortaleza del fútbol de la demarcación frente a presupuestos, localidades y proyectos con más nombre, recursos y aspiraciones, No, desde luego, con más ilusión ni con más trabajo.



El Utrillas-Calamocha de este domingo de primavera en La Vega será precisamente eso, la constatación sobre el verde minero del equipo de autor, el trabajo sobre el césped, el trabajo y la ilusión como gasolina que mueve el motor de un club de fútbol. Para los locales, otra oportunidad más de homenajear a su afición, en busca de la tercera victoria consecutiva en La Vega tras las obtenidas ante Fraga y Caspe. Ha de contar Lerga, eso sí, con varias bajas, con futbolistas con los que no podrá contar para este enfrentamiento: Marco y López repiten ausencia, se añaden a la enfermería Mele y Adán Sebastián, con lo que al entrenador minero se le viene un ejercicio de encaje para solventar el choque.



Tampoco va mal de ausencias el cuadro calamochino, aún a pesar de que su entrenador podría recuperar a Fonsi y Cavero, bajas en los últimos compromisos. La temporada, el esfuerzo, también una primavera algo deslavazada en cuanto a calendarios y compromisos, hacen mella en las plantillas de los dos representantes turolenses. Por fortuna, lo fundamental de la temporada se ha despachado ya, y lo que queda, empezando por este derbi, es un homenaje que el calendario de la Tercera aragonesa le brinda a los dos representantes turolenses que con tanta dignidad y eficacia compiten. Lo más arriba posible Eso sí, que el partido sea una buena noticia no significa que sea intrascendente. Como queda dicho, al Calamocha todavía no se le ha escapado totalmente el tren de la disputa de los puestos de promoción, con 42 puntos, a cinco del Épila que, además, debe rendir visita al Fuentes, éste sí todavía luchando por no bajar. Y al Utrillas, cuyo entrenador recuerda siempre que puede que no es lo mismo quedar noveno que duodécimo, tampoco le desagradaría encadenar triunfos sumando la próxima semana en la casa del antepenúltimo Borja por si acaso resulta que esos puestos cabeceros se ponen a tiro en un final de temporada loco.



Son, de todas maneras, muchas cábalas para estudiar, teniendo en cuenta además que lo que quitaba el sueño a ambos clubes, la permanencia en la categoría, está logrado con holgura y corresponde, además, con lo que Utrillas y Calamocha vienen trabajando y para lo que vienen dimensionando plantillas, estructuras y presupuestos. De cara al año que viene, ya se verá. Seguramente, seguro, mineros y jiloquenses volverán a encontrarse las caras en esta Tercera RFEF. Si las cosas van como deben ir, se les añadirá el Andorra que recuperará la plaza que históricamente siempre ha tenido a la vanguardia del fútbol aragonés. Más derbis como el de hoy, y más buenas noticias.