Se acaban ya los experimentos para los turolenses de Tercera División

Por

La última jornada de la fase autonómica de la Copa Federación, con Utrillas y Calamocha concentrados y preparados, y el último partido amistoso del Andorra en casa del todopoderoso Cuarte componen el menú cocinado por los representantes turolenses en Tercera División para este sábado de final de encuentros preparatorios de pretemporada. Es un menú apetitoso, con variados ingredientes, para paladares finos en el fútbol aragonés. Y, además, es la última hoja de la libreta de las conclusiones para los tres entrenadores de cada uno de los tres equipos: Andorra, Calamocha y Utrillas saltarán al ruedo, al de verdad, con puntos en juego, en poco más de una semana ya.



El que tiene los apuntes más claros es el Calamocha. Recibe esta tarde al Brea con la posibilidad real, al alcance de la mano, de que el cuadro del Jiloca alcance la fase nacional de la Copa Federación. Debe ganar, y esperar que no lo haga el Caspe en Utrillas, para ser el líder de esta liguilla de pretemporada, que para los equipos es sólo un escalón más en la preparación de la competición, pero que supone un aliciente real. Buenos minutos de los de Lagunas en esta competición, sobre todo el pasado fin de semana en Utrillas, en lo que fue un muy buen partido de fútbol.



Enfrente, eso sí, un no tan antiguo representante de la Segunda Federación; el Brea es un recién descendido que guarda todavía bloque anterior, y que se ha posicionado bien, y con mesura, en el mercado estival para configurar un plantel con el que no quiere ser favorito pero que no andará lejos del ascenso. En esta Copa Federación ha cosechado dos empates, en casa en un más que meritorio partido del Utrillas, y fuera, en el siempre difícil campo del Caspe. Visita incómoda Cero a cero, allí en el Bajo Aragón zaragozano, fue la prueba de que el Brea será un duro visitante para el Calamocha, y de que el Caspe será un al menos igual de duro local para el Utrillas, que tiene cita a las seis de esta tarde a orillas del Ebro para despedirse con buen sabor de boca de esta fase autonómica federativa. Tres minutos de desconexión castigaron al cuadro minero en La Vega en el derbi ante el Calamocha, en una lección que los de Pitu Lerga subrayaron con rotulador fluorescente, y que les deja sin opciones en esta jornada final.



Eso sí, en absoluto viaja de vacaciones el Utrillas. Se tomaron muy en serio el amistoso intersemanal en La Puebla de Alfindén, portería a cero y bloque junto para llevarse el triunfo allí, y querrán hacer lo propio en Caspe para traerse una última alegría antes de la liga y, de paso, echar una mano al vecino del Jiloca al que pueden catapultar hacia las fases nacionales del torneo. El Andorra, a Cuarte Por fin, el tercer turolense de la categoría también ha decidido cerrar su calendario preparatorio con otro plato fuerte, en este caso matutino, un buen madrugón para desplazarse a Cuarte de Huerva y jugar allí ante el cuadro local, uno de los principales candidatos al ascenso que ya rozó la pasada temporada. Acusan los mineros andorranos la intensidad de los últimos encuentros preparatorios y el paso de las jornadas de entrenamiento y ajuste físico, pero buscan añadir nuevas referencias para el nuevo curso.



Última jornada de pruebas, experimentos y ensayos sobre el terreno de juego para Andorra, Calamocha y Utrillas. Después, semana de entrenamientos que ya será de preparación de liga, la vuelta a la normalidad de la Tercera División en la que los tres turolenses ansían seguir enarbolando la bandera del fútbol provincial con la dignidad y la competitividad con la que lo van haciendo en los últimos años.