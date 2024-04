El Calamocha se mide al Fuentes en busca del último tren al ‘play-off’

Por

No es fácil, pero tampoco es imposible. La concatenación de resultados en la jornada del sábado en la Tercera División aragonesa coloca al Calamocha en un escenario imprevisto, inesperado e imprevisible, también, por qué no decirlo, ilusionante. Resulta que ayer, por esas cosas que tiene esta categoría, el equipo que marca posición de play-off, el quinto clasificado Épila, decidió ponerle picante al final de la liga en esas posiciones que dan derecho a jugarse el ascenso. Como además el Caspe le ganó al Almudévar, y el Ebro le rascó un punto al Fraga a orillas del Cinca, la marca de esa quinta posición se queda en 50 puntos.



Doce le restan aún por jugar al Calamocha, y siete tiene de desventaja con esa frontera del medio centenar de unidades. Así que el partido de este domingo en Jumaya, ante un rival de la zona baja como es el Fuentes, sitúa a los del Jiloca en esa perspectiva de que cabe la posibilidad de pelear por algo más que la holgada permanencia obtenida hace ya semanas. Los 43 puntos del Calamocha se convertirían en 46 en caso de victoria. Uno más que el Monzón. Uno menos que el Fraga, tres menos que Almudévar, cuatro menos que el Épila. Todos han jugado ya en esta jornada 31 de liga en Tercera. Rival en problemas Ocurre, no obstante, que las cuentas son claras y la expectativa es muy atractiva, pero luego está la realidad de una categoría compleja en la que todos tienen cosas importantes que jugarse. Acaso más importantes las del Fuentes, a quien los resultados más abajo le van librando de la quema, pero al que le convendría ir abrochando la permanencia lo antes posible. Juegan los de la ribera del Ebro anclados en la frontera de los 30 puntos desde hace ya bastantes jornadas; 31 unidades tienen ahora, 28 tenían hace cinco jornadas, tres puntos han cosechado de los últimos quince en juego y aún así mantienen ocho de ventaja sobre el descenso porque ni Borja ni Illueca producen mucho más.



Con lo cual deberá tener cuidado el cuadro de Sergio Lagunas, a quien le habrían venido bien los puntos que escaparon en casa ante el colista Cariñena. Esperarán los colorados que no se repita lo de entonces, bien al contrario, que el quipo muestre en casa la solidez y firmeza que demostró ante el Illueca, en el último enfrentamiento en Jumaya, para dejar tres puntos. Repetir la imagen esta tarde elevaría a tres los enfrentamientos sin derrota del Calamocha. Y acercaría al equipo a una mejor marca de puntos en la categoría que tampoco es cuestión menor.



Pero, sobre todo, mantendría a los turolenses metidos de lleno en ese pelotón de aspirantes a las eliminatorias por el ascenso, un premio gordo, inesperado y poco realista a principio de temporada... Pero que el Calamocha se ha ganado el derecho a disputar, y que peleará hasta que las matemáticas digan lo contrario.