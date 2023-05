El campeón paga cara la relajación (3-0)

Por

Con los objetivos principales cumplidos, el CD Teruel se relajó sobre el césped de El Congost y lo pagó caro. La cordialidad y los gestos de cariño durante el tradicional pasillo de campeón que le hizo el Manresa al conjunto rojillo, se desvaneció tras el pitido inicial. Los catalanes salieron con todo, conscientes de lo mucho que se jugaban, e impusieron su ley con los goles de Jaunme Pascual, Álex Iglesias y Joel Priego, que certificaron el 3-0 final.



Víctor Bravo mantuvo el planteamiento habitual, sin embargo, introdujo sobre el césped caras nuevas. En este sentido, salió con Rubén Cebollada en la portería; con Hermelo, Redolar, Carlos Javier y Fran Carmona en la línea de atrás; con Borja Romero y Marc Manchón en la medular; Lucho y Kevin Lacruz en las bandas; y Guille Andrés y Moha en la punta de lanza.



De inicio, los dos equipos salieron fuertes. Los primeros en avisar fueron los locales con un disparo demasiado cruzado, tras una internada por el costado derecho, en el minuto 22 de partido. La réplica turolense llegó en el 34, cuando Guille Andrés tuvo en sus botas la más clara del partido. El delantero retó en un uno contra uno al portero catalán y salió perdiendo.



Un necesitado Manresa, ya que se jugaban las posiciones de play-offs de ascenso, fue creciendo en intensidad para en el minuto 36 de partido poner a los suyos por delante. Jaime Pascual firmó el tanto.



A partir de ahí, se abrió la veda. Seis minutos después era Álex Iglesias el que llegaba con peligro a la portería visitante y terminaba batiendo a Rubén Cebollada, que sustituía a Taliby en el día de hoy, para colocar el 2-0 en el luminoso y darle alas a su equipo, en detrimento de un mermado CD Teruel. Con este resultado y con las caras gachas, los campeones encaminaron el tunel de vestuarios.

En la segunda parte, el guion no cambió. Los catalanes volvieron allevar la voz cantante y pocos minutos después de que diera comienzo la segunda mitad ya probaron a Rubén Cebollada con un disparo potente desde el interior del área. En esta ocasión, el meta turolense respondió con una parada antológica para rechazar el esférico.



En vista de lo visto, el técnico rojillo, Víctor Bravo, buscó la reacción de su equipo introduciendo carne fresca desde el banquilllo. Entre el minuto 60 y el 70 se marcharon Guille, Lucho, Redolar y Kevin Lacruz, y entraron Villa, Carbonell, Aparicio y Fran Tena. No obstante, los cambios no surtieron efecto y, en el minuto 78, el Manresa cerró la goleada con un gol de Joel Priego en un mano a mano frente a Rubén.



Para colmo, en el minuto 81 Javier Hermelo salió expulsado por tarjeta roja del terreno de juego y el CD Teruel se vio obligado a terminar el partido remando todavía más a contracorriente. De esta manera, el campeón recibió un duro correctivo por parte del Manresa que evidenció su relajación.