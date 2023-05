El CD Teruel afronta el primer trámite para cerrar la campaña

Por

Después del momento histórico que se vivió la jornada pasada, toca volver a ponerse el mono de trabajo, pues esto aún no ha terminado. Este fin de semana el CD Teruel afronta el primer trámite, de los dos que restan, para cerrar por fin y definitivamente la campaña 2022-2023, que tantas alegrías ha dado y que pasará por siempre a los anales de la historia de este club. En este sentido, el equipo que dirige Víctor Bravo se enfrentará al Manresa a domicilio, en un partido que promete ser, como mínimo, intenso, y es que, pese a que el CD Teruel ya haya logrado su objetivo mayor, estos seguirán peleando por el orgullo de cerrar la temporada con broche de oro y por mantenerse como uno de los equipos con menos derrotas de todas las categorías nacionales, mientras tanto, el Manresa saldrá a por todas, puesto que ellos todavía tienen cosas importantes en juego, así como ni más ni menos que la posibilidad de ascenso.



El técnico rojillo, Víctor Bravo, es conocedor de la atmósfera que envuelve al partido: “Es un rival fuerte de la categoría que no está por casualidad en esos puestos de play-offs. Será un encuentro muy complicado porque ellos se juegan todo y van a salir motivados e imagino que el campo estará lleno. Es un bonito partido para afrontarlo”, indicó al respecto. No obstante, esto no asusta al técnico rojillo: “Vamos a ir a disfrutar del partido y vamos a competir. No queremos adulterar la competición, hemos preparado el partido bien, como cualquier otra semana pasada, lo único que con más tranquilidad y sin la presión de tener que sacar un resultado”, y es que, pese a haber logrado su objetivo mayor, los de Víctor Bravo todavía mantienen la motivación por seguir logrando cosas importantes: “He visto a los jugadores bien, entrenando bien e incluso motivados por instaurar un récord en la Segunda RFEF, que creo que en dos años nadie ha conseguido tan solo perder un partido en una temporada y queremos intentarlo. Mañana es un día propicio para seguir con esta racha”, comentó el entrenador.



Así pues, los jugadores han encontrado otro aspecto por el cual mantener la motivación. Un factor muy importante, ya que, en ocasiones, el hecho de no tener ningún aliciente por el que mantener la tensión puede traducirse en relajación, algo a lo que también se refirió el preparador zaragozano: En el partido nos daremos cuenta de si ha habido exceso de relajación o no. La situación a día de hoy es que es verdad que estamos entrenando más tranquilos y más sueltos, pero yo creo que el equipo va a competir bien y va a hacer un buen partido. Después analizaremos si nos ha faltado ese puntito de intensidad, agresividad y concentración o si realmente hemos preparado como debíamos el partido”, explicó. La lectura de Víctor Respecto a su rival, el capitán del barco rojillo cree conocer las claves para hacer frente al Manresa: “Tiene un juego muy marcado de intentar imponerse a través del domino del balón, del pase corto, y de ir progresando en el juego a través de pases. Nosotros ya nos hemos enfrentado a este tipo de modelos de juego y creemos saber cómo contrarrestarlos”, aseguró Bravo. En este sentido, para Víctor el partido pasa por “intentar frenar ese ataque posicional, que no nos hundan y que no se sientan cómodos con el balón”. Además, el preparador afirmó que “va a haber fases del partido en las que inevitablemente nos van a encerrar atrás y ahí nos tenemos que sentir cómodos como habitualmente lo hacemos, defendiendo bien esos cortes a las espaladas y defendiendo bien esos centros laterales”. Respecto a sus posibilidades ofensivas, Bravo aseveró que “ellos, al querer tener mucho el balón, se desorganizan y dejan espacios a las espaldas de sus defensas, por lo que debemos aprovechar esos espacios para salir y hacerles daño”. Oportunidad para el banquillo Con los objetivos principales cumplidos, ya que el título y el ascenso ya están asegurados, esta puede ser una oportunidad de oro para los hombres menos habituales, así lo confirmó el propio Víctor Bravo: “El planteamiento va a ser el mismo que si no hubiéramos ganado la liga, aunque es verdad que va a haber cambios y que van a jugar los menos habituales”. La baja de Emaná Stéphane Emaná finalmente no estará para el partido ante el Manresa. El jugador se lesionó en el encuentro ante el Ebro en una zona complicada, el tendón de aquiles, por lo que, pese a que el delantero se encuentra bien y con buenas sensaciones, el técnico prefiere darle descanso para evitar males mayores en un futuro: “Emaná esta bien, pero no vamos a forzarlo y lo dejaremos que descanse”.



Así pues, el ariete rojillo no estará disponible para el enfrentamiento de hoy, sin embargo, podría reencontrarse con los terrenos de juego en el último partido de la temporada, que será frente al Terrassa y ante su gente, en Pinilla.