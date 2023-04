El CD Teruel tratará de evitar igualar su peor racha del año

Por

Un nuevo fin de semana y una nueva cita para el conjunto turolense, que cada vez está más cerca de cerrar la temporada como campeón. En esta ocasión, el equipo que dirige Víctor Bravo se enfrentará al CD Ebro en el que será el último derbi aragonés de la temporada, con la misión de evitar repetir su peor racha en este curso, pues el conjunto rojillo acumula ya tres empates y con un cuarto igualaría su peor racha de esta campaña.



La última vez que el CD Teruel se encontró en esta misma situación, es decir, con una racha de tres empates seguidos y la posibilidad de acumular un cuarto que supusiese su peor racha de la temporada, un equipo aragonés fue el encargado de que esto sucediese. En esa ocasión, el Deportivo Aragón logró la igualada en los últimos minutos de juego para consumar un empate con el que cerró la peor racha turolense esta campaña: cuatro empates consecutivos. Ahora, vuelve a ser un equipo aragonés el que podría devolver al CD Teruel dicha dinámica. Sin embargo, desde la entidad rojilla confían en sus posibilidades: “El equipo ha entrenado bien, ha entrenado con ganas y con actitud que es lo que necesitamos en el partido de mañana en el Carmen para hacer tres puntos, que estamos convencidos de que podemos”, indicó el técnico de la escuadra turolense, Víctor Bravo.



Como aspecto positivo, que juega a favor de los de Pinilla, estos ya saben lo que es ganarle a los zaragozanos este año, ya que en el partido de ida, caracterizado por ser un encuentro muy físico, los rojillos fueron capaces de decantar el derbi aragonés de su lado gracias a un majestuoso gol de Emaná de chilena, que sirvió para poner el 1-0 con el que acabaría el encuentro.



Sin embargo, como aspecto negativo, eso sucedió en Pinilla y la batalla ahora se librará en El Carmen, un campo que ha demostrado ser complicado para los turolenses, pues estos llevan cinco años sin vencer allí: “No va a ser fácil, de hecho llevamos cinco años sin ganar allí. El Carmen es un campo siempre muy complicado por el estado del terreno, por el rival, porque es un derbi, porque las dimensiones son más pequeñas de lo habitual..., entonces va a ser un partido más complicado de lo habitual”, comentó el propio Víctor Bravo al respecto. Aún así, esto no aleja a los rojillos de sus objetivos: “Vamos con la actitud necesaria para ganar los tres puntos”, añadió Bravo.



Los rivales de los turolenses llegan a este encuentro sumidos en una racha negativa, que los hizo caer hasta la última posición, ya que, en los últimos cinco partidos, los zaragozanos obtuvieron dos victorias y tres derrotas consecutivas. Sin embargo, mientras haya esperanza seguirán peleando, por lo que los de Bravo no pueden confiarse, y es que, por muy complicado que sea, ya que tienen una distancia de más de diez puntos con la permanencia, los del Ebro todavía tienen opciones para librarse del descenso. Un factor más a tener en cuenta, puesto que puede complicarle todavía más el partido a los rojillos. En este sentido, el propio Bravo explicó que “va ser un partido de mucha disputa, de mucho duelo, mucha segunda jugada y muy parado con estrategia, con saques de banda, con córners..., es decir, un partido típico de ese campo”.



Así pues, en el día de hoy los rojillos se encontrarán con un escenario hostil en el que también tendrán que salir a por todas para demostrar su ambición por conseguir el título de la categoría.

Para que les sea más ameno y no se sientan tan desamparados, se prevé que un grupo grande de aficionados turolenses, aprovechándose de la poca distancia que hay hasta Zaragoza, haga acto de presencia en las instalaciones del Carmen con la intención de transmitirles todo su apoyo, algo de lo que el técnico del Teruel es conocedor: “He escuchado, que viene mucha gente de Teruel, familiares de aquí.... Creo que el campo se va a teñir de rojo y eso es importante para nosotros porque necesitamos, en un partido como el de hoy, sentir que la gente está con nosotros”, indicó Víctor Bravo. Otro tren La jornada pasada el CD Teruel desaprovechó una oportunidad de oro para cobrar todavía más ventaja con sus perseguidores, y es que el Valencia Mestalla empató y la Penya Deportiva perdió, sin embargo, el conjunto turolense tampoco fue capaz de sumar de tres, por lo que no pudo sacar rédito de esta situación. No obstante, el destino ha querido que este tren pueda volver a pasar, ya que, en esta jornada, el Valencia Mestalla perdió ayer su partido ante el Espanyol B y la Penya Deportiva se enfrentará hoy ante el AE Prat, un equipo que, pese a no pertenecer a la parte alta, su pelea particular por salir del descenso lo ha llevado a poner en serios aprietos a equipos importantes, así como el mismo Valencia Mestalla o el CD Teruel, conjuntos ante los que consiguió sacar un meritorio empate. De esta manera, esta jornada vuelve a presentarse como un caramelo para dar un golpe sobre la mesa y decantar un poco más el campeonato.