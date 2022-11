El CD Teruel recibe al CD Ebro colista en un derby regional con “trampa”

Por

El derby aragonés que se vivirá este domingo en el césped de campo Pinilla enfrentará dos necesidades diferentes. Mientras que el CD Teruel necesita volver a sumar de tres después de tres semanas en las que se ha tenido que conformar con tres empates, el CD Ebro quiere abandonar la última posición de la clasificación y buscará, con el peligro que otorga la desesperación, su primera victoria en las instalaciones turolenses.



El derby regional arrancará en el césped de campo Pinilla a las 16:30 horas en lo que el técnico del conjunto rojillo, Víctor Bravo, calificó ayer tras el último entrenamiento del equipo como un “partido trampa”. Bravo valoró que el CD Ebro “no le hace justicia lo que muestra en los partidos con el puesto que ocupa en la clasificación” y aseguró que el equipo zaragozano “no ha tenido suerte” porque a pesar de haber tenido ocasiones para haber sumado más puntos la falta de fortuna le habría hecho fallar un penalti o encajar acciones en contra. Además, el CD Ebro “no ha perdido ningún partido por más de un gol, y eso quiere decir mucho. Ha perdido cinco partidos y ha empatado seis, y en todos ha estado cerca de puntuar e incluso de ganar”, destacó el míster rojillo ayer.



Fuera de casa, el conjunto zaragozano ha sumado un punto en los campos del Hércules (0-0) y del AE Prat (1-1) habiendo sucumbido ante Lleida Esportiu, Deportivo Aragón y Mallorca B.



Mientras, el CD Teruel se muestra inexpugnable en su fortín y Pinilla se ha revelado como una alcazaba rojilla en la que hasta la fecha se ha sumado de tres en tres.



Sobre su rival, Bravo apuntó que el equipo “se ha modificado mucho” y apuntó que “fuera de casa son más agresivos que en su campo con la presión alta que hacen. Intentan minimizar errores en la zona defensiva y juegan directos saltando líneas. Es un equipo complicado” para insistir en que el CD Ebro “es un buen equipo que no está teniendo un buen inicio de liga”.



Sin embargo, y dentro del respeto que merece un rival de esta entidad, el entrenador rojillo reconocía que “en casa se nos dan bien todos los equipos, tanto los cerrados atrás como los que son más verticales” y vaticinó que “va a ser un partido abierto” descartando que “ellos se echen atrás” y previendo que el Ebro se vuelque en presionar alto. En este contexto, el CD Teruel querrá ser “también protagonista” e “ir a por el partido” de forma que tratará de ser “dueño del balón y jugar en campo contrario” en un encuentro que se vaticina “abierto y bonito para el espectador”, dijo Bravo.



Solo tres jugadores del vestuario rojillo se quedarán fuera de la convocatoria. Serán los lesionados Julen Hualde, cuya baja se confirmó esta semana; Marc Carmona, que fue intervenido del ojo esta semana; y Kepa, que sigue lesionado en su rodilla. Bravo no confirmó si compensará la ausencia de Julen, como ausencia más reciente, con otro compañero o si hará una revolución en su sistema.



Sobre la pérdida de posiciones tras el empate de la semana pasada, el técnico aseguró que no se ha hablado de ello en el vestuario y restó importancia a ese hecho porque, dijo, “la tabla clasificatoria es una anécdota” y dijo que el equipo está contento con el partido que se hizo en Sagunto, donde se “hizo lo que se tenía que hacer que era sacar un punto” en lo que calificó como un “buen resultado”.