El CD Teruel visita al Lleida con la intención de seguir siendo el líder

El CD Teruel afronta el que para su entrenador será el partido más complicados de cuantos ha disputado el equipo en la nueva categoría Segunda RFEF esta temporada. Los rojillos de Víctor Bravo visitan esta tarde el Camp D’Sports leridano para enfrentarse a un contrario que parece estar peor clasificado de lo que por nombres merece. “Lo considero el mejor rival de todos los nos hemos enfrentado a nivel individual, por jugadores”, aseveró el entrenador del CD Teruel, Víctor Bravo, ayer después de completarse el último entrenamiento antes del partido de este domingo, aunque reconoció que si el equipo ilerdense “está ahí abajo será por algo”



Los rojillos llegan a la séptima etapa de la liga al frente de la clasificación después de haber sumado cuatro victorias y dos empates y sin conocer el amargo sabor de la derrota. Teruel ha encadenado una racha de tres triunfos consecutivos y aspira a seguir ampliando esa tarea.



Los turolenses son los mejores del Grupo III de la Segunda RFEF en los partidos que se disputan fuera de casa y ha contado sus desplazamientos por victorias después de imponerse en canchas complicadas como los campos del Andratx, Tarazona y Formentera.



En frente, el Lleida es uno de los equipos con peores registros como anfitrión tras haber sumado solamente dos puntos en los encuentros en los que ha jugado en el Cmp D’Sports. Los leridanos empataron en casa contra el AE Prat e Ibiza Islas Pitiusas y perdieron ante el CE Europa, un equipo que rascó un empate en Pinilla en el arranque de la competición después de haber estado contra las cuerdas más de medio partido. Un “equipazo”

El entrenador del CD Teruel, Víctor Bravo, alertaba ayer de la calidad del rival al que se enfrentarán esta tarde sus jugadores. “A nivel individual es un equipazo”, dijo, aunque a renglón seguido valoró que “se les puede hacer daño en las transiciones” aunque adelantó que será un “partido muy, muy complicado. Posiblemente el que más de lo que llevamos de temporada”, añadió, aunque el equipo rojillo llega en una dinámica muy positiva, después de sumar tres victorias consecutivas y de no haber dejado de sumar ninguna semana.



Las transiciones pueden terminar siendo definitivas en el resultado del encuentro previsto para esta tarde. “Cuando un equipo es muy ofensivo y juega a tener la posesión del balón e imponerse con él al rival , normalmente se descuida en tareas defensivas y se desorganiza”, explicó Bravo que apostó pro saber rentabilizar esas transiciones de defensa a ataque y rentabilizar los espacios que pueda dejar el contrario.



Bravo espera a un Lleida que tenga más el balón en los pies que el CD Teruel, ante lo que los rojillos van a tener que esmerarse en cerrar la defensa, cerrar bien las líneas de pase y los pasillo interiores y localizar los espacios que dejen los jugadores del Lleida cuando se vuelquen al ataque.



Sin embargo, Bravo espera que haya “fases del partido en las que el CD Teruel, por dominio de los jugadores a los que también les gusta tener el balón y dominar el ataque posicional, tendrá que atacar posicionalmente y ocupar los espacios” tal y como se ha trabajado esta semana en las sesiones de entrenamiento rojillas. Bravo reiteró que en esta ocasión, como “en todos los partidos de la categoría, el resultado se decidirá por pequeños detalles”.



Además, el técnico rojillo descartó que jugar ante un equipo que lleve el balón en los pies sea in escenario incómodo para los turolenses. “nos hemos sentido cómodos fuera de casa (...) y de hecho hemos ganado todos los partidos. No podemos pretender ir a campos rivales y ser dominados en situaciones del juego en las que sí queremos serlo. No siempre quien domina el balón tiene el dominio del juego”, concluyó.



El Club Deportivo Teruel cuenta con todos sus jugadores en perfectas condiciones y a disposición del técnico que ha descartado a Leandro Torres y a Redolar para este partido.