El jugador del CD Teruel, Julen Hualde, se pierde el segundo derbi del curso por lesión

Por

El CD Teruel regresa a Pinilla para afrontar el segundo derbi de la temporada con la principal ausencia de Julen Hualde en el lateral izquierdo. El jugador navarro padece una sobrecarga en los abductores que no le permitirá formar parte de los planes de Víctor Bravo para el duelo de este domingo ante el Ebro. Hasta el momento, Julen había contado con minutos en todos los partidos disputados y solo se había caído una vez de la titularidad, por lo que el técnico del cuadro turolense tendrá que idear un plan alternativo para cubrir el vacío que deja el lateral de 27 años.



La batalla ante el Atlético Saguntino pasó factura a la zaga rojilla. El duelo, que culminó con empate, requirió un gran esfuerzo físico por parte de todos los jugadores, pero especialmente de los dos carrileros que trataron de generar peligro y de evitarlo a partes iguales. Ese sobreesfuerzo dejó exhausto a un Julen que no ha podido entrenarse al ritmo del resto de sus compañeros debido a una sobrecarga en los abductores.



El lateral, que volvía a la que fue su casa, se desfondó sobre todo en la segunda mitad y terminó el partido con visibles muestras de cansancio que durante el comienzo de semana se transformaron en molestias musculares. Las pruebas detectaron una pequeña lesión en la zona de los abductores, por lo que el lateral izquierdo no estará disponible en el segundo derbi aragonés de la temporada. La principal alternativa Para hacer frente a la ausencia de Hualde, Víctor Bravo deberá recomponer su habitual 4-4-2, que ya ha modificado en más de una ocasión durante esta temporada, o encontrar un recambio natural en el banquillo.



Los focos apuntan a Lucho como principal candidato para sustituir al 3 turolense por la banda izquierda de Pinilla. El experimentado carrilero ya le arrebató la titularidad a Julen en esa demarcación hace cuatro jornadas, cuando el equipo se llevó los tres puntos de su visita a Badalona, en un duelo en el que el técnico zaragozano apostó por una defensa de cinco con Lucho como carrilero en el costado izquierdo.



El jugador maño, que llegó a la disciplina rojilla el pasado verano procedente del Ejea, ha conseguido ganarse la confianza del entrenador con actuaciones muy serias siempre que ha tenido minutos, como la que completó en el Nou Camp de Morverdre la pasada semana.



Lucho es el principal candidato para suplir la ausencia de Julen de cara a un derbi en el que el conjunto turolense tratará de reencontrarse con el triunfo para así mantenerse en la parte alta de la clasificación.