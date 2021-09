Víctor Bravo: “Este año la categoría va a ser muy, muy igualada”

Por

El Club Deportivo Teruel apura las horas en su preparación antes de que este domingo comience la temporada 2021-2022 de liga con el estreno en la nueva categoría Segunda RFEF. Los rojillos debutarán contra el Europa en el césped de Pinilla en el que no han conocido la derrota esta pretemporada.



“La pretemporada se ha desarrollado de una forma muy positiva y estamos muy contentos a todos los niveles”. Así resumía ayer el entrenador del Club Deportivo Teruel, Víctor Bravo, las cinco semanas de preparación en las que ha tratado de consolidar un grupo en el que si bien es cierto que había varias caras conocidas del bloque del año pasado, también se han incorporado muchos nombres nuevos al vestuario de Pinilla.“Hemos conjuntado a los nuevos jugadores, que era de lo que se trataba”, añadió para celebrar a continuación que “no ha habido lesiones” como una de sus prioridades estas semanas.



El míster se mostraba ayer muy satisfecho con la composición del equipo. “Los nuevos se han adaptado de una manera muy positiva”, dijo el entrenador, que explicó que en parte ello obedece a la calidad humana de los jugadores veteranos en el vestuario de Pinilla. “El ambiente es fenomenal. También nos preocupamos cuando fichamos por el tipo de carácter de los jugadores”, explicó Bravo, que celebró que esta temporada “también se ha acertado y se ha formado un grupo muy bueno”.



Bravo ha tratado con mimo a sus piezas durante el mes de agosto para procurar que todos los jugadores llegasen en óptimas condiciones al inicio de la competición en una categoría en la que las victorias y, por tanto, el reparto de los puntos se decidirá por pequeños detalles.



A pesar de que el partido del pasado sábado frente al Illueca en el Papa Luna, que terminó con empate, no fue del agrado del técnico, la valoración general de la pretemporada es de “muy buena” para el entrenador rojillo, que apostó por que “ahora en la temporada regular, que empieza el domingo, sigamos dando la imagen que hemos estado dando”, confiado en que si el equipo logra mantener ese nivel estará “muy cerca de la victoria”.



Si tras el partido del sábado contra el Illueca el técnico no pudo evitar mostrar su disconformidad con el rendimiento de algunos jugadores, ayer moderó su disgusto. “Uno siempre espera sacar lo mejor de los jugadores. Viendo el partido. fue espeso por nuestra parte, pero al final no encajamos ningún gol, que es muy importante”, matizó Bravo. Entre las conclusiones positivas que alcanzó el técnico, destacó precisamente el orden defensivo que hizo que el Illueca no “generó prácticamente ocasiones” y que pudo mantener la portería a cero en un partido “difícil”. Víctor Bravo mantiene intacta su premisa de que lo más importante es no encajar goles. Mantener “la portería a cero es importante en todas las categorías”, explicó, porque “eso te da confianza y mucha seguridad a la parte de arriba para poder atacar con soltura”.



“Tenemos el medio campo que queríamos tener, la delantera que queríamos tener, la defensa que queríamos tener y la portería también”, afirmó con convicción Bravo que no tiene intención de cubrir las dos fichas que todavía quedan vacantes para Sub-23. “Hemos decidido no reforzar porque entendemos que lo que hay cumple las espectativas y nos puede dar lo que queremos”, añadió. Nueva categoría, próximo rival

Bravo ya ha comenzado el estudio de su próximo enemigo, el primero al que se enfrentará como técnico en la nueva categoría Segunda RFEF. Del Europa el técnico rojillo dijo ayer que “es un equipo muy similar” al CD Teruel. Esa será la tónica general de este estamento del fútbol nacional, con “equipos que compiten bien, que son intensos, con talento arriba y que en la parte de atrás son serios”, previendo que “este año la categoría va a ser muy, muy igualada” y vaticinó que “entre el primero y el último no va a haber mucha diferencia” y mucho se decidirá “en los pequeños detalles y en las estrategias”. Reparto de minutos

La pretemporada rojilla se ha caracterizado por el reparto de minutos en los partidos entre todos los jugadores del CD Teruel. Prácticamente todos los hombres de Víctor Bravo han participado en cada uno de los seis encuentros disputados, y ai en los primeros se cambiaba a casi todo el equipo tras el paso por los vestuarios, después se jugó en turno de 65/25 y viceversa. Apenas unos pocos jugadores han llegado a jugar un partido completo. Algo que el técnico justificaba ayer porque “en esas posiciones haya menos jugadores que en la línea defensiva, por ejemplo”, aunque explicaba que su intención ha sido siempre “da los mismos minutos a todos” porque entiende que “la pretemporada es para que todos se pongan en forma y todos muestren su estado y se puedan ganar un puesto”.



Precisamente a propósito de las titularidades, Bravo “tenía una idea en la cabeza . Conforme ha ido pasando la pretemporada tenía dudas. Tras el partido del Illueca tengo menos dudas “ Entrenos en Pinilla

El técnico expresó ayer su intención de mantener la costumbre adoptada el año pasado de entrenar en Teruel los días previos a los partidos de casa. “Durante el año me gustaría subir los jueves de los partidos de casa a Teruel”, confirmó, con las salvedades de que las condiciones del terreno de juego lo desaconsejen.



Mientras tanto, el CD Teruel mantendrá sus entrenamientos en sesión matinal en el terreno de juego del Parque Deportivo Ebro sobre un césped artificial de “última generación” que se está instalando actualmente y ampliará las sesiones también a los viernes.