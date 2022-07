Los primeros test a la plantilla rojilla revelan que “han venido muy bien”

Por

El futuro del CD Teruel empezó a construirse este lunes en las instalación de la Centro Deportivo Ebro. Los hombres de Víctor Bravo comenzaron ayer su preparación de cara a la temporada 2022-2023, la segunda que el equipo competirá en la recién creada Segunda RFEF.



Los hombres de Víctor Bravo realizaron ayer la primera toma de contacto de esta campaña en una mañana en la que el cuerpo técnico pudo tomar medidas y realizar las primeras pruebas físicas a sus jugadores.



El propio Víctor Bravo reconocía sin sonrojo su satisfacción por los resultados obtenidos. “Hemos hecho pruebas de salto, de resistencia, de velocidad y no ha habido nada de trabajo con balón”, explicó el míster rojillo que expresó su satisfacción por los resultados. “Están todos demasiado bien. En las pruebas de resistencia han hecho más de lo que esperábamos” dijo el técnico que aseguró que no es “nada que nos sorprenda” porque es consciente, dijo del “tipo de jugador” que tiene la plantilla del CD Teruel esta temporada, “muy serio, muy responsabilizado”. “Han venido muy bien todos”, resumió.



Además, Bravo destacó el buen ambiente que se respiró en la primera toma de contacto entre los jugadores que compondrán el equipo este año. La mañana se pasó con “muy buen rollo. Conociendo a los nuevos y viendo cómo se encuentran en la ciudad”, explicó Bravo que también aprovechó para conversar con los veteranos en su regreso al trabajo.



Antes de que el equipo se concentre en Teruel durante el stage de cuatro días anunciado entre el 27 y el 300 de julio, la planificación de entrenamientos quiere hacer una “pretemporada exigente en cuanto a trabajo de resistencia como al trabajo táctico”, dijo el míster, que reconoció que los temas técnico quedarán para “más adelante”. Estos días valdrán para que los recién llegado al vestuario de Pinilla “que no sabe la dinámica y la forma de pensar” del entrenador pueda ir conociéndolas.



La planificación rojilla contempla realizar una única sesión día aunque durante la concentración en Teruel sí que se han previsto complementar los entrenamientos matinales con sesiones vespertinas.



El primer partido de pretemporada enfrentará al CD Teruel en Pinilla con el Real Zaragoza a las 19:30 horas.