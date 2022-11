El CD Teruel regresa a lo importante ante un rival con la Copa a medias

Por

Saber cuando poner fin a las copas puede marcar la diferencia. Y eso debe aprovecharlo el CD Teruel, que con su aventura copera finiquitada vuelve a poner el foco en la competición liguera para afrontar su segundo desplazamiento consecutivo, en esta ocasión a territorio valenciano para verse las caras con un Atlético Saguntino que sí que avanzó de ronda en Copa del Rey, pero que hoy puede pagar cara la resaca de esa noche mágica en su feudo. Sin embargo, Víctor Bravo cree que el pase a la siguiente eliminatoria puede dar alas a un equipo que todavía no ha concedido ni una sola derrota en el Camp Nou de Morverdre, donde sufren todos sus oponentes. Ese es el motivo que hace pensar al técnico del cuadro rojillo que el de esta mañana será un duelo “diferente a los que venimos jugando”, por lo que sus muchachos deberán “estar muy concentrados para poder sacar algo positivo de Sagunto”.



Tras la eliminación en Copa del Rey ante Las Palmas, Cabetas comentaba que es una competición muy bonita de disputar pero la misión del equipo “está en la liga”. Esa es la mentalidad con la que regresa el cuadro rojillo a la competición doméstica tras un duelo en el que fue capaz de dar la talla ante un equipo de superior categoría. Lo mismo, pero con un resultado distinto, tratará de plasmar en un nuevo desplazamiento liguero frente al Atlético Saguntino. Derrotas que reconfortan Los de Víctor Bravo llegan al compromiso ante un recién ascendido muy peleón tras acumular las dos primeras derrotas del curso. Ante el Espanyol B, el equipo cayó después de completar un buen partido de principio a fin en el que no fue capaz de hacer efectivas sus pocas llegadas a la portería rival. Esa derrota no dejó un mal sabor de boca en el vestuario rojillo. Más bien todo lo contrario, según comentó el técnico del cuadro turolense en la rueda de prensa posterior al duelo: “Me voy contento con la imagen que ha dado mi equipo. A pesar de perder el primer partido de Liga, sabíamos que tarde o temprano iba a llegar. Ojalá sea que perdamos cada diez partidos, eso sería un indicativo de que vamos bien”.



Tras caer también ante la UD Las Palmas, el preparador zaragozano se centró en los beneficios que pueden aportar esos tropiezos para el bloque turolense. “Es una derrota que reconforta y que sube la autoestima por la manera en la que se compitió”, explicó Bravo al término de una de las últimas sesiones de entrenamiento. Fútbol directo en artificial Para volver a encontrarse con los tres puntos, el CD Teruel deberá adaptarse a un estilo algo distinto al que está acostumbrado. El Atlético Saguntino, que ascendió la pasada campaña, hace de su condición de local su mejor virtud, ya que es en su campo, de dimensiones reducidas y de hierba artificial, donde consigue plantear un fútbol directo muy difícil de controlar por parte de sus rivales. Víctor Bravo es sabedor de ello, por lo que impondrá su estilo para tratar de regresar a la senda del triunfo y aferrarse al liderato una jornada más: “Es un rival que aprovecha mucho el juego directo, la segunda jugada y los errores que puedas cometer”.



Además, el preparador zaragozano consideró que el Saguntino llegará el choque con la autoestima alta debido a su clasificación a la siguiente ronda de Copa del Rey y a su buen momento en liga, donde se encuentra a solo cuatro puntos de los puestos de playoff, por lo que el partido será uno de los más “exigentes y diferentes” a los que tendrá que hacer frente el cuadro turolense en el campeonato. Conocidos en unos y otros Al igual que sucedió ante el Espanyol B, los de Pinilla llegarán a un campo en el que tanto locales como visitantes tendrán viejos conocidos en el bando opuesto. El Atlético Saguntino recordó a través de sus redes sociales el paso de Julen Hualde por sus filas durante la campaña 2018-2019.



En el lado opuesto, Carlos David y César Díaz, dos experimentados jugadores que ahora defienden los colores saguntinos, ya vistieron la camiseta turolense hace más de diez años.



El que no podrá enfundarse la casaca rejilla será Luis Carbonell, que será la principal ausencia en la parcela ofensiva de Víctor Bravo de cara al compromiso que arrancará a partir de las 12:00 horas en el Camp Nou de Moravedí y en el que el CD Teruel intentará regresar por todo lo alto a la competición liguera después de dejar a un lado una Copa, que puede haber dejado una resaca algo complicada al Atlético Saguntino.