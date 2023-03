El carácter del Calamocha deja al equipo más cerca de la permanencia

Por

El CF Calamocha toma aire antes de enfrentarse a un calendario final de Liga realmente exigente, al derrotar a domicilio a un colista de grupo CD La Almunia que pese al resultado final dejó una gran imagen frente a los de Sergio Lagunas.



Tras una primera mitad bastante plana y tensa por lo mucho que había en juego, sin ocasiones en las áreas y demasiada igualdad, se pasó a una segunda donde los discípulos de Luis Leal no sólo se adelantaron muy rápido en el marcador con un gol tempranero de Héctor García, también consiguieron después superar de forma clara a los turolenses durante muchos minutos, generando ocasiones de sobra como para haber sentenciado el resultado. Sin embargo a los zaragozanos les faltó pegada y a falta de un cuarto de hora para la conclusión en una acción aislada el goleador Morales se aprovechó de una concesión de la zaga para empatar el encuentro y llevar el partido a un tramo final muy emocionante donde cualquier cosa pudo pasar pues ambos tuvieron llegadas como para marcar, pero una vez más el Calamocha exhibió eficacia en área contraria y al filo de la conclusión Fuertes marcó un tanto que bien puede significar media permanencia para los turolenses.

Nadie se movió del sitio en los primeros minutos del partido y con mucha rigidez táctica y pocas ideas con la pelota en los pies, el juego quedó reducido a una lucha incesante por la pelota que parecía no tener fin y que se producía casi siempre muy lejos de las porterías. Ambos conjuntos buscaron la seguridad por encima de todo y sin toma de riesgos ni un buen entendimiento de la verticalidad, las defensas tomaron todo el protagonismo, pues sirvieron tanto para despejar como para atacar con pelotas largas a unos solitarios delanteros siempre en inferioridad numérica y posicional. Así en el primer tiempo no se vería ni una sola ocasión de verdadero peligro, pues tampoco la pelota parada fue decisiva.



Muy distinto fue el reinicio, que comenzó ya a otra intensidad y ritmo bien diferentes, hasta acelerarse por completo muy rápido pues el local Héctor García conseguía marcar antes de cumplirse el minuto diez. Los de Luis Leal se ponían por delante y eso era una muy mala noticia para el Calamocha pues prácticamente en un partido así un gol podía ser más que suficiente.



Sin embargo, para desgracia de los de Sergio Lagunas el gol no sería la única noticia no deseada, porque en el siguiente tramo La Almunia no hizo sino ganar protagonismo con la pelota y en lo anímico, desnudando por momentos el mucho nerviosismo de un Calamocha que sufrió lo indecible y que superado el ecuador del periodo bien podría haber encajado más de un gol más. Los de Luis Leal montarían tres contras inmejorables que de manera increíble no terminaron en la red, especialmente en un par de ellas pues una fue un tres contra el portero y en la otra hasta Calavia fue superado. Pero La Almunia dejó vivo al Calamocha y a falta de un cuarto de hora Morales aprovechaba un grave error local en salida de balón y empataba demostrando que un goleador de su talla necesita muy poco para marcar.



De ahí al final el duelo ganó en emoción y La Almunia de nuevo tendría las mejores llegadas, incluso protestó amargamente un más que posible penalti por derribo a Fajardo en otro mano a mano, pero de nuevo no fue eficaz en los metros finales y a falta de uno para la conclusión Fuertes enmudeció Tenerías con el segundo tanto de los de Jumaya.