El CD Teruel abandona Primera RFEF con un empate en casa de la Ponferradina (1-1)

Por

El CD Teruel abandona la tercera categoría del fútbol español acumulando catorce partidos consecutivos sin perder fuera de casa. Cara y cruz, sí pero no. Altibajos en nueve meses de competición que terminaron con un empate, el vigésimo, en la cancha de uno de los grandes de la competición, la Ponferradina del exinternacional Juanfran. El Teruel cierra curso con 38 puntos. Menos de los que ha merecido seguramente. Pero, ciertamente, cosechar tres de los últimos quince en juego no es estadística para aspirar a la permanencia.



El equipo no ganó cuando debió hacerlo, y el año que viene purgará en la Segunda RFEF española. Sorprendió de inicio Jardiel con el once inicial mudéjar en Ponferrada, y tuvo un buen inicio de partido, pero en la primera que tuvo golpeó el cuadro local. El centrocampista Clavería mandó un buen esférico a Yeray, que cabeceó a la red; Taliby no despejó bien. No le perdió la cara el Teruel al partido, no se adaptó mal a la velocidad más alta de los locales, y tuvo dos claras antes del descanso para poner el empate.



A la reanudación lo lograría. En la primera bola que robó el Teruel, le caería al recién entrado Neskes que descargó hacia Villa. Vio bien cómo doblaba Alastuey, y se la puso para el zaragozano. Duro, el golpeo del mediapunta rebotó en la madera y le cayó al propio Neskes que sólo tuvo que empujar a la red y empatar el choque. Buenos minutos posteriores del conjunto de Jardiel, que le discutió el esférico a la Ponfe y le aguantó el intercambio de golpes de la segunda parte.



Los seis minutos de añadido fueron el compendio perfecto de lo que ha sido la temporada del CD Teruel, en la que ha medido su fuerza, su ilusión y su inexperiencia con un puñado de transatlánticos del fútbol español, históricos venidos a menos, clásicos de la Segunda División. El conjunto de Jardiel bien plantado, firme, cuarenta metros por delante de su portería. Defendiendo con balón y sin él. Yˆterminando el juego con la posesión en campo rival, con opciones. Pero sin gol. Con un récord que será muy difícil de batir, en cualquier categoría, partidos sin derrota como visitante.



Pero descendido. Pone fin de esta manera el CD Teruel a su caminar, inolvidable, más que digno pero corto, por la Primera RFEF del fútbol español. Lo va a hacer con apenas doce derrotas, que son las mismas que, por ejemplo, el Arenteiro que se ha quedado octavo; el Real Unión conserva la categoría habiendo perdido 17 partidos. La diferencia han sido esos veinte empates, más de la mitad de los encuentros de esta temporada, que en no pocos casos deberían haber sido victorias para los turolenses.