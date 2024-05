El CD Teruel se agarra al comodín del empate en medio de la tormenta (0-0)

Por

No es definitivo, pero.... El CD Teruel solo pudo sacar un punto del Reino de León y agradecidos, pues los rojillos se vieron sobrepasados en todo momento por el ciclón leonés, que llegó con más descaro y peligrosidad. Además, Isma Sierra encarnó el espíritu de Espartero para salvar al cuadro mudéjar en la última acción del partido, aunque ello le costó la tarjeta roja.



El cuadro turolense llegó a León con dos bajas. Pocas en número, pero inmensas en significado. Tena, que sigue enfrascado en su recuperación de apendicitis, dejaba un importante vacío el centro del campo y Carmona volvía a causar baja en la línea defensiva. De este modo, Jardiel se vio obligado a sacar de nuevo papel y bolígrafo para tratar de engendrar un once competitivo, a la altura de lo que demandaba el rival y el contexto.



En este sentido, el técnico optó por probar algo parecido a lo del último partido con Isma Sierra algo más adelantado ejerciendo tareas más de centrocampista que de central. Además, introdujo a Sanchís a pie cambiado en el lateral izquierdo. Así, el once quedó de la siguiente manera: la línea de cuatro defensores la formaron Víctor Sanchís y Aitor Pascual en los laterales, y Cabetas y Arnau Gaixas como centrales; el mediocentro lo formaron Isma Sierra, Nacho Castillo y Jorge Alastuey; y la zona de ataque estuvo formada por Borja Martínez y Aparicio en los extremos, y Guillem Naranjo en la punta de lanza.



En definitiva, otro nuevo experimento de Jardiel con algunas similitudes con los dibujos de otros partidos, pero con los matices que acostumbra a introducir en función del rival. ¿En esta ocasión la fórmula daría sus frutos? Más le valía por lo mucho que se jugaban los rojillos. El primer contendiente en probar al guardameta rival fue el equipo local. Con una buena triangulación dentro del área consiguieron romper las líneas defensivas del CD Teruel y sacar un disparo. Eso sí, algo escorado y manso a las manos de Taliby, no obstante, con ello ya avisaban del asedio que les esperaba a los del cuadro mudéjar.



Los de Llona salieron con más certidumbre al terreno de juego. Con las ideas más claras fueron capaces de llegar con más claridad y peligrosidad al área de Taliby. El primer tiempo fue enteramente suyo, mientras que los rojillos apenas tuvieron una ocasión con un disparo lejano de Isma Sierra.



La charla del entretiempo pareció dar sus frutos en un primer momento, ya que los de Jardiel salieron más aguerridos en el inicio del segundo tiempo y pudieron probar por primera vez al meta leonés. Borja Martínez y Aitor Pascual encarnaron el peligro ofensivo, pero sin demasiado acierto. No obstante, Llona introdujo cambios para evitar que el partido se le fuera de las manos y, rápidamente, los leoneses recuperaron las riendas, que acabaron el partido tal y como lo empezaron, asediando al club rojillo.



En la última ación del choque llegó la oportunidad más clara de los leoneses. Dorian se escapó solo contra Taliby, pero, antes de que disparara, llegó Isma Sierra para derribarle y truncar la jugada. Sierra vio la roja por la entrada, pero, con toda seguridad, salvó al CD Teruel de un gol cantado. Taliby se encargó de detener la falta posterior y el partido concluyó con el mejor resultado posible para el CD Teruel, aunque no el deseado, pues sigue necesitando ganar para salir del descenso. La victoria del Sestao aleja, además, un punto la permanencia, que queda tres por delante con los 40 que ostenta Real Unión.