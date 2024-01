El CD Teruel afronta su primer desafío del año ante la Cultural Leonesa

Por

El comienzo del año 2024 no podría ser más complicado para el CD Teruel, y es que la entidad rojilla recibirá en Pinilla a partir de las 19:30 horas de la tarde de hoy a la Cultural Leonesa, el conjunto que marcha segundo en la tabla clasificatoria con un total de 33 puntos. Sin duda alguna, el encuentro de hoy supone todo un desafío para el CD Teruel, pero después del parón navideño el equipo turolense llega con la moral por las nubes y con plena confianza en sus posibilidades para revertir la mala tendencia que arrastran desde el inicio de la temporada.



La Cultural Leonesa es un equipo serio, bien plantado y con las ideas claras: “Para mí es un equipazo, creo que tiene muy buenos futbolistas, que han fichado muy bien y han hecho una muy buena plantilla. Además está muy bien engranada, hay muy buen trabajo de entrenador o de cuerpo técnico y es un equipo que maneja muchos conceptos, a nivel ofensivo sobre todo. No me sorprende que sean el segundo clasificado”, comentó el técnico rojillo al respecto. Sin embargo, también es cierto que los leoneses fuera de casa están viviendo momentos difíciles, ya que sus dos últimos partidos como visitantes terminaron en derrota (ante el Gimnàstic y el Celta), lo que demuestra que no son infranqueables: “Tratarán ahora de romper esa dinámica que llevan después de haber perdido estos dos partidos de Vigo y Gimnàstic, pero vamos a tratar de que alarguen esa mala racha que llevan fuera de casa”, declaró Jardiel al respecto.



En Pinilla y ante su gente los hombres de Jardiel saldrán a por todas con la intención de llevarse el gato al agua y remediar la situación que atraviesan. En este sentido, la entidad rojillas tiene claro por donde pasan las claves para lograr sus objetivos: “Entiendo que vamos a ver un equipo que es la Cultural que va a tratar de ser dominador desde la asociación, desde la pausa y desde el balón, y nosotros vamos a tratar, por supuesto, de tener nuestros argumentos ofensivos también cuando la tengamos, pero, sobre todo, en fase defensiva trataremos de incomodarles y hacerles daño desde la recuperación y si puede ser alta mejor”, explicó el técnico.



Así pues, para el encuentro ante los leoneses el equipo de Jardiel se centrará, sobre todo en poder hacer daño mediante la estrategia defensiva: “Vamos a tratar de seguir siendo un equipo que robe, que tenga ritmo, que vayamos hacia delante siempre que sea posible en fase defensiva”, pero tampoco desatenderá las posibles oportunidades ofensivas que puedan surgir: “En los dos partidos que hemos jugado en casa hemos generado situaciones de peligro, hemos llegado y hemos tenido como se dice ahora volumen ofensivo, así que vamos a tratar de hacerlo ahora desde la recuperación, desde incomodarles, desde ser incisivos mordiendo y luego también desde el uso que hagamos del balón, de estar bien colocados, de tener atrevimiento y de tener descaro”.

Para el encuentro ante la Cultural Leonesa el CD Teruel llega en un buen estado de forma después de haber demostrado sus intenciones de ganar en los últimos encuentros, sin embargo, también llega tocado, y es que todavía hay incógnitas acerca del estado de algunos jugadores. Julen, Carmona, Hugo y Arnau son duda para el encuentro, aunque Julen podría reaparecer. A esto se le suma el caso de Ahn, quien arrastra ciertas molestias y tampoco se sabe si estará al 100% para jugar. Como nota positiva se reincorporan los jugadores que estaban sancionados: Facu y Aitor. Jorge Alastuey El jugador del CD Teruel, Jorge Alastuey es conocedor del desafío que supone el encuentro, sin embargo transmite la confianza del equipo para conseguir la victoria: “Va a ser un partido complicado, la Cultural es un rival de los más fuertes de la categoría, pero es año nuevo, son energías renovadas y al empezar de cero creo que es un buen momento para cambiar la dinámica y volver un poco a la senda de resultados positivos”, comentó, a lo que añadió que “las pilas están cargadísimas y todo el mundo tiene mucha ilusión y muchas ganas por revertir la situación”. Así pues, cada vez más confían en una victoria que según Jorge llegará “pronto”.