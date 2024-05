Cultural-Teruel: No es una final, sí es una semifinal

Por

Concluye una semana larga de preparación para el que, al fin, el entrenador del CD Teruel Raúl Jardiel reconoce como el primer gran partido de la temporada. “Una semifinal”, califica al duelo que este domingo a la tarde le espera al cuadro mudéjar en casa de uno de los cocos de la categoría, la Cultural Leonesa. “Ellos son un equipo muy organizado, no se desordenan y cuando lo hacen tienen controlado cómo jugar para recuperar pelota. Son dominantes, un muy buen equipo”. Que, además, se la juega ante su afición, a la que querrá regalar el medio billete para el play-off de ascenso a Segunda que el conjunto leonés aún no ha podido asegurar. Lo tienen a tiro.



“Son el mejor local de la categoría”, sentencia Jardiel, tomando declaraciones que desde la capital leonesa se vienen repitiendo durante la semana para encender el ambiente en una ciudad que no termina de enganchar con el equipo. Preparan entradas a precio reducido para buscar lleno en el Reino de León. Y, en efecto, son un equipo con buenas individualidades de medio campo hacia arriba y un desempeño solvente en la parte de atrás. “Pero el Nàstic también era el mejor local de la categoría cuando les visitamos allí”, recuerda el preparador zaragozano, que no olvida que allí, en Tarragona, en el sitio más difícil e impensable, se cosechó un triunfo a partir del cual se comenzó a creer en la salvación. Personalidad y ambición Así que paralelismos hay entre aquel viaje a tierras mediterráneas y el del domingo a territorio leonés. Más que en lo meramente futbolístico, en el tipo de equipo que debe saltar al terreno de juego. “Sea como sea, no importa que sea más o menos decisivo, que hagan falta cinco puntos, siete o nueve, para afrontar el partido del domingo vamos a tener que demostrar mucha personalidad y mucha ambición, jugar muy bien al fútbol”, que fueron los valores que, a juicio de Jardiel, supusieron la clave fundamental para salir victoriosos de Tarragona y sin los que será difícil traer algo positivo de León.



Un escenario en el que no serán de ayuda las ausencias del equipo. “Planteo el partido en función de los que estamos”, refiere el preparador mudéjar, que confirma que Carmona seguirá sin estar disponible y que, incluso, su condición física ha empeorado en los últimos días, con recaída en sus molestias musculares, que no terminan de remitir. Se le suma la baja de Tena, y el portero suplente Nico. Reconoce Jardiel que son ausencias que influyen a la hora de plantear el partido ante la Cultural. Pero no sirven de excusa. “Preparamos el partido para la victoria”.



Porque, además, el entrenador del CD Teruel observa otro paralelismo fundamental entre lo de mañana en León y lo de hace no tanto en Tarragona, “cómo llegamos nosotros”. Necesitados en ambos momentos. “Y eso que ahora estamos muchísimo mejor”, a dos puntos todavía de la permanencia. “Hay enfrentamientos directos”, matiza además Jardiel, en referencia a un Osasuna B-Sestao y un Tarazona-Sabadell, en los que juega también el Teruel. A la hora de inicio del partido, además, sabrá el equipo lo que hagan Cornellá, Fuenlabrada y Real Unión. La información también es poder. Castillo, "con muchas ganas" “Con muchas ganas de demostrar que queremos estar en esta categoría y que tenemos nivel para ello”. Así afronta el partido de esta jornada el que se presupone será el faro del equipo en el centro del campo, Nacho Castillo, que espera un partido “complicado como todos los de la categoría” pero que llega en un momento culminante, ya a final de temporada. “Vamos a dar la cara seguro”.



Castillo reconoce que el juego del equipo en los últimos encuentros ha variado un tanto respecto a la mayor soltura de finales de invierno. “No siempre puedes esperar y conseguir todo lo mejor, y cuando llegan esos momentos es fundamental levantarse y seguir. Somos un grupo que trabajamos mucho, eso es innegociable y vamos a cumplir”. Castillo es el único centrocampista que ha sido titular siempre desde que a mediados de abril cayó de baja su compañero Tena. “Tenemos muchas ganas”.