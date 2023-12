Sin movimientos de entrada ni de salida en el CD Teruel hasta el 2024

Por

El CD Teruel finalizará el año con los 22 jugadores con los que cuenta en la actualidad, ya que no se producirá ningún fichaje ni ninguna salida hasta que el equipo dispute el primer encuentro del 2024 ante la Cultural Leonesa el próximo día 3 de enero. Será a partir de entonces cuando Fran Gracia comience a elaborar las modificaciones pertinentes para que Raúl Jardiel trate de llevar al equipo hasta la salvación. Tras la reunión de esta semana, el director deportivo y la junta del club rojillo llegaron a la conclusión de que se deben llevar a cabo, como mínimo, cuatro salidas más para tratar de traer al mismo número de jugadores. La delantera seguirá siendo la demarcación preferencial a reforzar en este mercado invernal, aunque todo dependerá de si la entidad turolense es capaz de desprenderse tanto de Buenacasa como de Gabarre.



La prisas no son buenas consejeras y en el CD Teruel son conscientes de ello. La entidad de El Ensanche ha decidido esperar hasta el 2024 para comenzar a reorganizar su plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada. Este aplazamiento de las operaciones se debe a que todas las partes consideraron vital el choque ante la Cultural Leonesa, por lo que se prefiere que la plantilla se mantenga unida para afrontar dicho encuentro.



La decisión se ha tomado tras la reunión que el cuerpo técnico, el director deportivo y la junta directiva tuvieron esta semana y en la que se pusieron encima de la mesa las necesidades que tiene el equipo. Los objetivos del mercado En ese sentido, el CD Teruel tratará de renovar el vestuario dando salida a otros tres o cuatro futbolistas, además del ya rescindido Correia, e incorporando el mismo número de piezas.

El principal objetivo de la entidad rojilla es reforzar la delantera, una demarcación en la que ninguno de los fichajes que se acometieron este verano han rendido al nivel esperado. El club pretende dar salida tanto a Buenacasa como a Gabarre para incorporar a un delantero que llegue con ganas de sumar minutos y dejarse la piel sobre el terreno de juego. Así pues, el mercado se reduce a jugadores que no estén disfrutando de muchos minutos en su actual equipo, como es el caso de Guillem Naranjo en el Sabadell, o que se encuentren sin equipo, como es el caso del veterano Rubén Castro, que podría volver a vestirse de corto a sus 42 años.



Tras la marcha de Rubén Correia, el lateral izquierdo también es otra de las posiciones que podrían necesitar ser reforzadas. Aunque en ese caso, la decisión deberá tomarla Raúl Jardiel, que será el que decida qué rol va a ocupar Arnau Gaixas en este segundo tramo de la temporada. En principio, en la zaga turolense no se producirá ninguna salida más, después de que Ismael Sierra tomase la decisión de permanecer en el club tras una primera petición de salida por falta de minutos. El del Betis cree que si Gaixas pasa a jugar en el lateral él puede convertirse en el tercer central del equipo, por lo que finalmente no se marchará.



En el apartado de salidas, Ahn es otro de los nombres propios que podría causar baja una vez pase el encuentro ante la Cultural Leonesa. El extremo surcoreano sí que ha contado con minutos, pero no ha terminado de destacar con el conjunto rojillo y la liberación de su ficha supondría un impulso importante para el CD Teruel de cara a hacerse con los servicios de uno o dos jugadores. Sin Santi Samanes La Cultural Leonesa llegará a Pinilla en un gran estado de forma, pero sin uno de sus hombres más importantes. El atacante Santi Samanes sufrió una lesión y tuvo que ser intervenido por una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por lo que no podrá estar en Pinilla.



El jugador navarro ha sido uno de los referentés del conjunto leonés en la primera vuelta de campeonato. Con cuatro goles y una asistencia, Samanes ha colaborado para que la Cultural ocupe uno de los puestos altos de la clasificación y ahora su lesión puede perjudicar de manera directa al equipo.



Por el momento, el equipo dirigido por Raúl Llona no se ha reforzado, aunque posibilidades tiene, ya que es uno de los clubes con mayor músculo financiero del grupo I.