Buenacasa se despide del CD Teruel y le abre las puertas a Guillem Naranjo

Comienzan los movimientos en el CD Teruel. Buenacasa será el segundo jugador de la plantilla rojilla en salir, después de que ya lo hiciera Rubén Correia antes del parón navideño. En su lugar, el conjunto de Pinilla se reforzará con Guillem Naranjo, que ya estuvo en el radar de Fran Gracia durante los meses estivales, pero que terminó decantándose por la opción del Sabadell, equipo en el que apenas ha podido contar con minutos durante la primera vuelta de campeonato. El director deportivo turolense ultima la operación a tres bandas, ya que el delantero catalán es propiedad del Real Zaragoza, por lo que debería llegar en calidad de cedido a la disciplina turolense.



Naranjo será el primer refuerzo del CD Teruel en este mercado de invierno y, si nada se tuerce, incluso podría llegar para el partido de este sábado ante el Sestao River en Las Llanas. Para que el proceso se agilice es fundamental que se cierre la salida de Sergio Buenacasa, que este lunes estaba completamente encauzada aunque todavía estaba pendiente de la firma del jugador. El delantero zaragozano se desvinculará del conjunto rojillo, después de no haber rendido al nivel esperado por ninguno de los dos entrenadores que han pasado por el banquillo de Pinilla. En busca de su oportunidad Su lugar será ocupado por el delantero catalán, que abandonará el Sabadell, donde llegó el pasado verano, para tratar de buscar una oportunidad bajo las órdenes de Raúl Jardiel. En el conjunto arlequinado, el atacante de 23 años tan solo ha disputado 128 minutos repartidos en cinco encuentros y en todos ellos salió desde el banquillo.



Así pues, Naranjo quiere recuperar su mejor versión, la que le llevó a salir del AE Prat y firmar por el Deportivo Aragón, donde consiguió anotar 12 dianas en 31 partidos durante la pasada temporada. De hecho, ante el CD Teruel en Pinilla el atacante catalán completó una de las mejores actuaciones del curso, con dos goles en su cuenta particular, que solo quedó empañada por la tarjeta roja que vio en el minuto 78 y que dejó a los suyos con un hombre menos para la recta final de un encuentro que terminaría llevándose el equipo dirigido por Víctor Bravo con remontada incluida.



Ese partido y su gran rendimiento durante el resto de la temporada provocó que el CD Teruel se fijase en él para que formase parte del proyecto rojillo en Primera RFEF. Fran Gracia estuvo en contacto con el Real Zaragoza durante el verano para tratar de conseguir la cesión del delantero. Sin embargo, la propuesta del Sabadell sedujo más al ariete, que ahora ve con buenos ojos regresar a Zaragoza para tratar de contar con más oportunidades defendiendo los colores del conjunto turolense.



A la espera de más salidas



La salida de Buenacasa y la llegada de Guillem Naranjo no serán las dos únicas operaciones que acometa el CD Teruel en este mercado de invierno. No obstante, el resto de movimientos deberán esperar. La dirección deportiva trabaja para liberar alguna ficha más, con el objetivo de aumentar la capacidad salarial y poder así acometer alguna otra incorporación, aunque por el momento todo va a un ritmo lento.