El CD Teruel, con lo puesto a León a por una victoria balsámica

Esta tarde de domingo, día desconocido para el fútbol del CD Teruel desde hace ya algunos meses, tiene una cita el cuadro rojillo con su propio futuro. “Una semifinal”, define el entrenador, Raúl Jardiel. Se refiere al hecho de que el resultado de este partido predeterminará la posibilidad de que el Teruel dispute dos finales para acabar la temporada, dos partidos para un título, la permanencia en la categoría. En realidad, el partido es clave, pero no definitivo. Las derrotas del Cornellá y del Sabadell dejarán en manos del Sestao, que rinde visita a Osasuna B, cuál será la frontera de la permanencia a falta de dos fechas. Pero, sea como sea, no es la de hoy la última bala que podrá gastar el Teruel.



Eso sí, conviene que el equipo sume, algo, lo que pueda. Pero no es el mejor enemigo el que espera en el Reino de León; las victorias del Nàstic y del Celta Fortuna empujan a la Cultural a no bajar su ritmo de puntuación, que se basa fundamentalmente en lo que cosecha en casa. Es el mejor local de la categoría, lo que significa que al cuadro mudéjar le espera un partido difícil, complicado, ante un rival que se crece al abrigo de su afición y que aguarda, además, una buena entrada en su feudo. Menos riqueza táctica Parte el Teruel de una ventaja, sabe qué debe hacer, porque lo hizo ya, en Tarragona, en febrero. Todo lo demás, inconvenientes. El rival, como ya queda dicho pero, sobre todo, la concatenación de un par de bajas que suponen todo un golpe a la línea de flotación, al equilibrio y, sobre todo, a la capacidad adaptativa y camaleónica de un equipo que hacía de su riqueza táctica un gran valor. La apendicitis de Tena le duele a todo el conjunto turolense, sobre todo a su centro del campo, en el que ha habido una fórmula diferente para cada uno de los tres últimos encuentros. Si se trata de atender a perfiles, la fórmula de Facu sería la que más se acompasaría a la medular.



Máxime teniendo en cuenta que Isma tiene todas las papeletas para volver al eje central de la zaga, en el que Carmona también seguirá sin poder estar. No cuajó el experimento del oscense en la medular, en la última derrota del equipo ante Unionistas, con lo que es fácil que Jardiel eche mano de lo más sencillo, cada uno a su sitio y el argentino de vuelta al once para apuntalar el centro del campo. Lo que pasa es que hay un precedente de cierto éxito, el de Fuenlabrada. El papel de Aitor Pascual Allí se inventó el entrenador del Teruel a un pivote que es futbolista de banda, en una cabriola que dio un resultado más que interesante ante un rival directo del que no arrancó los tres puntos por simple falta de acierto en los metros finales. Pascual comenzó el partido en el centro del campo, un tercer mediocentro que actuó más como interior de los de la vieja escuela, apoyando el ataque por banda para dañar a los madrileños.



Tiene cierta similitud, además, la Cultural con el Fuenlabrada. Táctica y de perfiles futbolísticos. Lo que pasa es que las dinámicas en fútbol también cuentan, y los problemas del Fuenlabrada se convierten en ambición y necesidad en la Cultural, lo que tendrá su reflejo en la elección que realice el entrenador zaragozano. En todo caso, como siempre, esa elección dirigirá por completo el resto del equipo, en el que no habrán de faltar los dos trescuartistas de banda, Aparicio y Martínez, sobre los que deberá pivotar el ahora atascado ataque turolense.



Arriba, el gol de Naranjo ante Unionistas le reivindica para la titularidad en detrimento de Gabarre, que anda reñido con la inspiración. Y, a partir de aquí, la apuesta mudéjar aspira a un partido largo y de control, que se someta al rigor del balón parado, en el que el Teruel pueda encontrar un tanto que le adelante en el marcador y, sobre todo, que deje tiempo y espacio para que los cambios, para que la aportación de los suplentes, pueda marcar la diferencia. Las victorias del CD Teruel suelen basarse en que los 15 o 16 jugadores que tienen minutos tengan la posibilidad de hacerse notar en las misiones para las que son reclutados en función de la necesidad del partido. Llega la más difícil de esas misiones. También la más apasionante.