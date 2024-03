El CD Teruel da un paso más hacia su objetivo con el triunfo en Las Gaunas (0-2)

Por

El CD Teruel da un paso más hacia su objetivo. Los rojillos vencieron este sábado a la SD Logroñés en un partido en el que exhibieron su dominio desde el inicio. La fortuna les sonrió en el primer tanto, que llegó en propia meta por medio de Salado, pero Borja Martínez, que volvió a ser determinante, corroboró la superioridad turolense con un tremendo testarazo que dibujó el 0-2 final.



El CD Teruel desenmbarcó en Las Gaunas consciente de la importancia del partido y con la intención de estirar al máximo la buena dinámica que atraviesan. En este sentido, el técnico rojillo, Raúl Jardiel optó por dibujar sobre el verde un once similar a los dos anteriores y que tan buen resultado le han dado. Así, el conjunto turolense formó con Taliby en la portería; Julen, Arnau Gaixas, Ismael Sierra y Aitor Pascual en la línea defensiva; Nacho Castillo, Fran Tena y Borja Romero en el centro del campo; Borja Martínez y Aparicio en los extremos; y Toni Gabarre en la punta de lanza.



Los primeros instantes del partido fueron algo desordenados. El fútbol directo con segundas jugadas y duelos individuales era más protagonista. En ese contexto el CD Teruel se sintió cómodo y arrancó más concentrado el encuentro. Conforme los minutos fueron pasando, los de Jardiel empezaron a sentirse más confiados con el balón y trataron de aportar criterio al choque, mientras que sus rivales seguían apostando todo al fútbol directo.



Un error del guardameta local en estos primeros minutos de juego casi supone la primera gran oportunidad de los turolenses, pero Aparicio esuvo lento y no pudo sacar rédito de la ocasión.



Los de Larrazabal buscaron la suya y alguna tímida tuvieron, pero sin inquietar a Taliby. Rondando el minuto 13 los que volvieron a tenerla fueron los rojillos, que en esta ocasión vestían de azul, y es que los de Jardiel construyeron rápido una jugada a la contra para que Borja Martínez recortara en el área y tuviera la oportunidad de estrenar el marcador, pero su disparo se marchó a la derecha de la portería de Oriol Martí. Ello envalentonó a los visitantes, y es que, pocos minutos después, Aitor Pascual se internó por el otro costado y probó un disparo lejano que se marchó desviado por poco.



El susto de los turolenses no cobardó a los locales. Estos eran capaces de hacer más daño a los de Teruel por el costado izquierdo con las acometidas de Manny y de Jaime Paredes. Precisamente por este costado llegó la más clara de los de Logroño pasados los veinte minutos de partido. Manny sirvió un centro al área y Ferni tuvo en sus botas la primera de los suyos. Se acomodó el esférico con el pecho y golpeó el balón con violencia, aunque le salió algo centrado y Taliby pudo atajar sin demasiados esfuerzos.



El bloque alto rojillo surtía efecto, y es que los de Jardiel atosigaban a sus rivales sin dejarles pensar demasiado. De esta manera, eran capaces de recuperar rápido la posesión tras pérdida. El CD Teruel estaba mejor sobre el verde de Las Gaunas y, una vez superada la media hora de partido, obtuvo su premio, aunque con un poco de fortuna. Julen puso el balón en movimiento de un saque lateral buscando a Borja Martínez, este, al verse rodeado, cedió el esférico a Fran Tena más atrás para que el centrocampista pusiera un centro peligroso que Salado, en el intento por despejar el balón, acabó colándose en su propia portería.



El tanto hirió a los locales, que no acababan de dar con la tecla para generar peligro. La falta de ritmo de los de Logroño, sumado al orden de la zaga turolense, hacía inútiles todos sus intentos. Hacia el final del primer tiempo fue cuando los riojanos se aproximaron algo más al área visitante, pero los rojillos mantuvieron el listón alto en la línea defensiva para que el partido se marchara al descanso con el 0-1 favorable.



Tras el paso por los vestuarios el guion no cambió. Los rojillos mantenían ese bloque alto que les permitía dominar el juego, mientras que los del Logroñés optaban por esperar atrás. En el 51 Borja Romero recuperaba el balón en tres cuartos de campo y habilitaba a Borja Martínez, quien enviaba de nuevo el balón al lateral de la meta rival. Otra vez eran los rojillos los que tenían la primera ocasión de peligro en esta segunda mitad.



Pocos minutos después los dos Borjas volvieron a protagonizar otra ocasión de peligro turolense. Esta vez fue Borja Martínez el que le cedió el esférico a su tocayo en un pase al segundo palo, pero Romero no llegó a rematar por los pelos.



Dada la situación que vivían los de Larrazabal, que se encontraban totalmente maniatados en el encuentro, lo intentaron a balón parado, pero ni por esas. Borja Romero provocó una falta peligrosa en la frontal, pero la barrera turolense apareció para desviar el disparo de los locales.



Con este contexto, el técnico local se vio obligado a mover ficha primero con dos sustituciones, además de la que ya había hecho después del descanso. Así, a la incorporación de Óscar Fernández por Ferni, se le sumaron la de Javi Castellano por Curro y la de Fabián Luzzi por Manny. Poco después movió el banquillo Raúl Jardiel para darle entrada a Guillem Naranjo en sustitución de Gabarre.



Pese a la intentona de Larrazabal de buscar la reacción de los suyos, la realidad es que no surtieron efecto, pues el CD Teruel volvió a golpear para poner tierra de por medio. Aitor Pascual vio el desmarque hacia el interior del área de Borja Martínez y le puso un balón medido a la cabeza para que este porfin anotase el gol que venía buscando durante todo el partido. De esta manera subió el 0-2 al luminoso.



Con ello la frustración de los locales creció y los errores también. De un error pudo llegar el tercero, pero Naranjo se equivocó en su decisión. Garrido arriesgó con un pase atrás que interceptó Naranjo para encarar al portero junto con otros dos compañeros. El ariete trató de hacer la jugada personal en lugar de ceder el balón a uno de sus compañeros y envió la pelota por encima del travesaño.



Naranjo trató de enmendar esta situación en una nueva intentona turolense y cedió el esférico a Borja Romero en la frontal, pero el balón salió blandito a las manos de Oriol.

Con el partido muy de cara, Raúl Jardiel optó por dar entrada a June Ahn en sustituión del goleador Borja Martínez, para que el extremo regresara a los terrenos de juego después de un tiempo al margen por su lesión de puvalgia. Posteriormente Borja Romero dejó su hueco a Facu García en el centro del campo.



En el tramo final del partido, el Logroñés trató de levantar el encuentro con más corazón que cabeza. Óscar Fernández tuvo la más clara con un mano a mano que detuvo Taliby, pero poco más pudieron generar. De hecho, estuvo más cerca el tercero del CD Teruel con un excelente disparo de falta de Aitor Pascual que obligó a Oriol a exigirse al máximo para detenerlo.