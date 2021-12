El CD Teruel quiere deshacerse del Numancia y seguir a la cabeza

Por

El CD Teruel de Víctor Bravo tiene la oportunidad de resarcirse de la derrota sufrida la semana pasada contra el Brea en Pinilla y de hacerlo, además, a costa de un rival directo con el que está empatado a puntos. Los rojillos visitan el campo de fútbol de Los Pajaritos en un fin de semana en el que la capital castellana ha tenido un intenso sabor turolense con el partido de fútbol previsto para este mediodía entre el Numancia y el CD Teruel y el de voleibol que se disputó ayer entre el Río Duero Soria y el conjunto naranja.



Bravo trataba ayer, tras la última sesión de entrenamiento previa al partido, de descargar de peso el partido de este domingo. El técnico reconocía que el Numancia es “un rival directo ahora, tal y como está la clasificación”, aunque mantenía su postura prudente asegurando que “no era un rival directo a principios de temporada por los objetivos reales” de cada plantilla, apuntó.



Sobre la oportunidad del enfrentamiento, después de la derrota contra el Brea del domingo pasado, el técnico se mantenía firme al destacar los resultados que está cosechando su equipo esta temporada. “Es que hemos perdido tan poco”, aseguraba el entrenador del CD Teruel recordando que frente al Brea los rojillos jugaron “una buena primera parte”, aunque en la segunda no pudieron mantener el ritmo del rival. “El partido no llega en un mal momento. Llega después de una derrota. Que es algo que se puede dar y que se van a dar más” dijo Bravo para enfriar los ánimos aunque también reconocía que “el equipo está bien y sabe lo que tiene que hacer para sacar algo positivo en Los Pajaritos”. El míster confió en que su plantilla es “reconocible” puede “sacar algo positivo de ese partido”.



Bravo descartó que el exceso de carga de trabajo de las últimas semanas, en las que el CD Teruel compaginó su periplo liguero con la participación en la Copa del Rey frente al Alcorcón, hubiera tenido algún efecto en los últimos resultados. “Los chicos están preparados para jugar cada tres días”, explicó. Sin embargo, el haber dispuesto de toda la semana para preparar el choque de este domingo seguro que le habrá venido bien al conjunto rojillo para “afrontar con garantías el partido” de hoy.



Esas garantías a las que se refería el entrenador rojillo pasan por “defender, estar intensos y ser ordenados . Cometer pocos errores , sobre todo en zonas de salida de balón y saber tener personalidad y descaro” para que cuando el CD Teruel tenga la posesión del balón “saber dar esos dos o tres pases y correr a las espaldas de los defensas del Numancia” porque, en opinión del entrenador del conjunto turolense, “el partido se va a decidir en las transiciones”.



“Si conseguimos dominar su juego ofensivo y podemos correr al espacio con criterio podemos hacerles daño”, adelantó el técnico, que confesó su preocupación por el bloque numantino, más que por algún jugador en concreto. De su rival destacó que “tiene un ritmo muy alto con y sin balón” por lo que el CD Teruel tendrá que adaptarse a su ritmo de juego.



Para ello, Bravo no podrá contar con Julen, que todavía arrastra problemas en el cuádriceps y que no se incorporará al equipo hasta 2022 así como Carlos Javier, que cumplirá un partido de sanción al haber acumulado ya cinco tarjetas amarillas.