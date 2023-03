El CD Teruel se reencuentra con su único verdugo en este curso

Por

Si algo ha caracterizado al CD Teruel durante esta temporada,es su solidez defensiva. El equipo siempre ha sabido salir al terreno de juego bien plantado y organizado para achicar espacios y evitar que el conjunto rival superarse su meta. Sin embargo, si ha habido algún equipo que ha sido capaz de hacer temblar los bastiones turolenses, ese ha sido el filial del Espanyol. En el partido de ida entre ambos conjuntos, Nabil Touaizi fue capaz de romper los esquemas defensivos rojillos con un testarazo en el minuto 48 de juego, que les concedió la victoria, suponiendo así la única mancha en el historial del equipo turolense, que de no ser por esa derrota se mantendría impoluta. Así pues, en este segundo asalto que tendrá lugar en suelo turolense, los hombres de Víctor Bravo tratarán de evitar que esta historia se repita y saldrán a por todas para sumar de tres.



Con ese primer capítulo escrito llega el segundo, con un peso todavía más importante. El técnico del conjunto turolense, Víctor Bravo, es consciente de la dificultad que entraña este partido, pero, en esta ocasión ve a los suyos más fuertes: “Me espero un equipo con mucho talento, que nos va a poner las cosas difíciles, pero me da la sensación que no va a ser un partido como el de allí porque creo que ellos nos tienen ahora mucho respeto”, indicó el propio Víctor. Un aspecto que, según el propio Bravo, repercutirá también en el planteamiento de los visitantes: “Creo que se nos van a echar atrás por ese miedo a cogerlos a la contra y vamos tener que saber interpretar bien las distintas fases del partido”, comentó el preparador rojillo.



En este sentido, es cierto que el equipo catalán fue superior en el partido de ida, pero ahora la película ha cambiado. Por noviembre, el Espanyol B se postulaba como favorito para quedar campeón, ya que venía con una buena dinámica e infundía terror por todos los lares por los que pasaba. Sin embargo, después del receso navideño el equipo vivió sus peores momentos, acumuló varias jornadas sin ganar, sumando de uno en uno e, incluso, se llevó alguna que otra derrota dolorosa que lo hicieron bajarse de la pelea por el trono de la categoría.



Paralelamente al declive del equipo catalán, el conjunto rojillo creció exponencialmente sin que nada ni nadie pudiera pararle. Los de Bravo encadenaron varias rachas positivas y consiguieron resolver con creces el pequeño tropiezo que supusieron esos cuatro empates seguidos, ya que, después de esos empates, se granjearon su mejor racha de victorias consecutivas con un total de cinco seguidas.



De esta manera, para esta contienda los roles han cambiado. Si antes era el Espanyol el que infundía terror y el que partía como favorito, ahora este rol lo adopta el conjunto rojillo. Aún así, Bravo no se confía : “Es cierto que no viene en una dinámica positiva, pero son chavales de mucho talento. Son el equipo, junto al Valencia Mestalla, de más talento de la categoría, eso quiere decir que en cualquier partido puede aflorar ese talento y te puede poner las cosas muy difíciles. Estamos hablando de uno de los filiales más potentes de España, entonces tenemos que hacer las cosas bien para poder llevarnos los tres puntos”, comentó el entrenador zaragozano.



Así pues, los rojillos saldrán a por todas para evitar sorpresas, pero tendrán que hacerlo sin Luis Carbonell, que sigue con molestias en la rodilla. Las claves de Bravo Para Víctor Bravo, las claves para poder sumar de tres ante el conjunto perico pasan por plantear un partido serio en defensa, sin dejar espacios en los pasillos interiores, y por ser más agresivos a partir de tres cuartos de campo: “Vamos a tener que controlar en ese ataque posicional ese juego interior que tienen, cerrar pases interiores y proyectar hacia la banda. Además, vamos a tener que ser agresivos en el área”.

Esto último fue algo que les faltó en el partido de ida, pero que tratarán que en esta ocasión no vuelva a suceder: En el partido de ida, a partir de tres cuartos de campo no tuvimos esa agresividad y esa efectividad para poder hacerles daño. Vamos a tener que ser más agresivos en tres cuartos de campo para que sientan miedo, para que se sientan inseguros y poder ganar el partido”, explicó Víctor. Sin afición, no hay ascenso Este domingo el CD Teruel contará con otro factor más para ayudarles a llevarse la victoria, la afición, y es que esta batalla se librará en suelo turolense, de manera que la entidad rojilla volverá a contar con todos sus efectivos, ya que el jugador número doce también estará presente, algo que para Víctor es fundamental: “Para nosotros la afición es vital. Si no es con ellos no lograremos el ascenso. La fuerza de ellos es clave para que un equipo como el nuestro pueda ascender”, comentó el propio Bravo. Un domingo determinante Tal y como está la situación y con las pocas jornadas que quedan, una victoria rojilla podría suponer un auténtico golpe sobre la mesa, ya que podrían hacer todavía más grande su ventaja con sus perseguidores. Por el momento, ostentan un colchón de seis puntos con el segundo clasificado, la Penya Deportiva, pero, tras este fin de semana esa distancia podría ser mayor: “Si los dos pinchan y nosotros conseguimos ganar al Espanyol, no se puede decir porque en el fútbol puede pasar de todo, pero habríamos dado un paso muy importante para ser campeones”, comentó el propio Bravo.