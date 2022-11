Cataluña, territorio maldito para el conjunto turolense

Por

La primera derrota del curso para el CD Teruel no podía llegar en otro lugar que no fuese en Cataluña. El equipo turolense sufre cada vez que llega a disputar un encuentro en territorio catalán, como se demuestra con los resultados de sus últimas diez visitas en las que tan solo ha sido capaz de sacar 9 puntos de 30 posibles gracias a dos triunfos y tres empates. Los conjuntos de esa zona hacen de su casa un fortín, lo que hace muy complicado sacar algo positivo de allí. Los de Víctor Bravo hasta el pasado fin de semana habían logrado solventar sus dos viajes a la tierra de la sardana y los castellers con solvencia al lograr un empate a cero ante el Olot y una victoria por la mínima frente al Badalona. Sin embargo, la derrota ante el Espanyol B volvió a mostrar las dificultades que el cuadro rojillo tiene cuando cruza la Franja de Aragón. La maldición del Dani Jarque A pesar de realizar un partido completo en labores defensivas, como los suele plantear Víctor Bravo, el CD Teruel concedió la primera derrota del curso el pasado sábado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. El conjunto de Pinilla cayó por la mínima ante el filial del Espanyol con un gol envuelto de polémica por una falta de Nabil, autor del gol, sobre Víctor Sanchís en la misma acción del tanto local.

El árbitro no vio la falta y los tres puntos se quedaron en un campo en el que el CD Teruel no ha sido capaz de puntuar en ninguna de sus tres visitas. En la 2018-2019, el cuadro turolense se estrenaba en el Dani Jarque y caía por 3-0. La pasada campaña, los de Víctor Bravo se marchaban de Sant Adrià de Bessos con un doloroso 3-1 favorable al Espanyol B y el pasado sábado volvieron a caer en un campo que parece maldito. Cuestión geográfica Sin embargo, la maldición del Teruel con el campo del Espanyol B puede extrapolarse a otros muchos campos de Cataluña, ya que el conjunto turolense está inmerso en una dinámica negativa en lo que se refiere a los duelos contra equipos catalanes a domicilio. La pasada campaña, los de Víctor Bravo arrancaron su carrusel de desplazamientos a territorio catalán con un empate a cero ante el Lleida. Pero en su siguiente salida, en la novena jornada, se llevaron el primer mazazo del curso cuando el Cerdanyola acabó con la racha de ocho encuentros sin perder con la que el conjunto aragonés había arrancado el curso. El tercer viaje a Cataluña concluyó con un 2-1 favorable al Badalona, que supuso la segunda derrota del CD Teruel lejos de Pinilla. Tan solo una semana después, el bloque rojillo pudo sumar el único triunfo a domicilio ante un rival de esa zona, al ganarle por 0-2 al Europa.



Cuando solo restaban diez fechas para la conclusión de la temporada y el conjunto rojillo soñaba con el ascenso, dos derrotas consecutivas en territorio catalán mermaron mucho las opciones de conseguirlo de manera directa. El Espanyol B le endosó un 3-1 al CD Teruel, pero aquella no fue la derrota más dolorosa. Dos semanas después de haber caído en el Dani Jarque, los de Víctor Bravo salieron goleados del Municipal de Ca N’Anglada. El Terrassa pasó por encima del cuadro rojillo en una goleada histórica (6-0). El precio del esfuerzo Los de Víctor Bravo remaron y remaron, sobre todo durante los minutos finales, para tratar de hacer la igualada y sacar como mínimo un punto del duelo directo ante el filial perico, que tras el triunfo se sitúa a solo un punto del líder de la Segunda RFEF, que sigue siendo el CD Teruel.



Ese esfuerzo pasó excesiva factura a la plantilla, que acabó el encuentro exhausta y con la losa adicional de haber perdido su condición de invicta. Uno de los principales afectados fue Luis Carbonell, que tuvo que ser sustituido al descanso debido a unas molestias que encendieron las alarmas en el banquillo turolense. No obstante, el atacante, que se ha convertido en una pieza clave en el puzzle de Víctor Bravo, podrá volver a entrar en los planes del técnico zaragozano, ya que la posible lesión solo se quedó en un susto y el jugador estará recuperado a lo largo de la semana. Casi un mes lejos de Pinilla Esta semana la competición liguera se detiene para dar paso a la Copa del Rey, donde el Teruel tratará de dar la sorpresa sobreponiéndose a la UD Las Palmas. Sin embargo, el conjunto rojillo tendrá que volver a viajar en la siguiente jornada de liga. El Atlético Saguntino será el próximo rival al que tratará de batir el conjunto de la capital turolense para reencontrarse con el triunfo, tras el empate ante el Prat y la derrota ante el Espanyol B. De tal manera, el equipo de Víctor Bravo no volverá a disputar un partido de liga en Pinilla hasta el último fin de semana de noviembre, cuando recibirá al Ebro en el segundo derbi aragonés del curso. La última vez que el equipo rojillo disputó un duelo liguero en su feudo fue el 30 de octubre, por lo que cuando juegue la próxima vez habrá pasado casi un mes desde que los pupilos de Bravo contaron con el apoyo de su público para hacerse con los tres puntos en un compromiso de liga. A la venta las entradas para el duelo ante la UD Las Palmas El club anunció ayer a través de sus redes sociales que iniciaba la venta de entradas para el partido de Copa del Rey que el CD Teruel disputará el domingo a partir de las 16:30 horas en Pinilla ante la UD Las Palmas. Desde el club se informó de que un total de 2.300 localidades se pusieron a la venta para tratar de dar el máximo apoyo al conjunto rojillo en su aventura copera frente a uno de los equipo más potentes de la Segunda División española. Para el compromiso, el Ayuntamiento de Teruel instalará una grada supletoria detrás de la portería ubicada en la zona de las piscinas.



Las entradas podrán comprarse de lunes a viernes de 20 horas a 21 horas en la Sala de Prensa de Pinilla o el mismo domingo del partido en las taquillas del campo.

Los precios para los socios del CD Teruel serán de 15 euros en Tribuna, 10 euros en General y 5 euros para jóvenes de entre 7 y 22 años. Para el resto de aficionados las entradas tendrán un coste de 20 euros en Tribuna, 15 euros en General y 5 euros para los jóvenes de entre 7 y 22 años.