El CD Teruel pretende borrar en Utebo el mal arranque ante el Numancia (11:00)

El CD Teruel afronta este sábado a partir de las 11:00 horas de la mañana su segundo partido amistoso de la pretemporada frente al Utebo. Un rival directo, por dos motivos, por aragonés y por que en esta temporada que está a punto de empezar jugará en el grupo dos, es decir, el mismo grupo que el CD Teruel. Así pues, este partido cobra vital importancia para obtener información valiosa de cara a la puesta a punto del club rojillo. “Es una buena referencia porque vienen haciendo bien las cosas y ha jugado los play-offs de ascenso en los últimos años. Siguen muchos jugadores de la temporada pasada y sí que es una prueba más real del nivel de la categoría”, explicó Unai Mendia al respecto.

Asimismo, este choque también será importante para que los jugadores recobren la confianza y dejen atrás el indeseado arranque de pretemporada ante el Numancia.

Es cierto que la pretemporada acaba de empezar y que, con un solo partido disputado, es pronto para sacar conclusiones acerca de este nuevo CD Teruel, pero también es cierto que ese mal arranque ante el Numancia, en el que el CD Teruel se fue goleado por un resultado final de 4-1, más que responder alguna incógnita sirvió para acrecentar el sentimiento de intranquilidad de la afición, que está expectante ante este nuevo proyecto y que lo primero que ha visto no ha sido muy positivo. “Es parte del proceso. Ahora mismo el resultado no es lo más importante, lo principal es seguir mejorando y tratar de dar pasos hacia adelante”, indicó el entrenador, que también matizó que “contra el Numancia también hicimos cosas bien. Nosotros acabamos de empezar, estamos todos nuevos, faltan todavía muchas incorporaciones y contra equipos como el Numancia, que tienen ya la plantilla cerrada y que llevan más tiempo que nosotros entrenando, pues no es fácil. Una parte no salió bien en cuanto al resultado, yo creo que son goles evitables de errores nuestros, pero luego en la segunda parte empatamos a uno contra ellos”.

De este modo, Utebo se presenta como una oportunidad para deshacerse de todo lo negativo que ocurrió en Soria y quedarse con los aspectos positivos. En este sentido, el propio técnico admitió que el equipo se encuentra “con ganas” ante esta nueva ocasión.

El rival

Utebo no es el Numancia en cuanto a nombre, sin embargo en los últimos años viene demostrando un gran nivel. Tanto es así que en las dos últimas temporadas el equipo ha llegado a disputar los play-offs de ascenso a Primera Federación. En la 2022-2023 cayó vendiendo cara su derrota ante el Recreativo Granada y en la 2023-2024 volvió a salir derrotado precisamente ante el Numancia.

Este año gran parte de la plantilla que peleó en dichos play-offs de ascenso continúa, de manera que es esperable que el nivel que imprima el Utebo sobre el campo este sábado sea de play-offs, por lo que el CD Teruel va a tener que sudar tinta para llevarse la victoria. “Esperamos un buen equipo, un equipo con muchos futbolistas que vienen de jugar el play-off de ascenso en la temporada pasada y que tiene la plantilla prácticamente cerrada. Va a ser un rival duro que nos va a exigir, por lo que tenemos que seguir mejorando si queremos estar a la altura”, señaló Mendia.

Más experimentos

El partido ante Numancia le sirvió a Unai como laboratorio para probar algunos experimentos, así como observar a algunos jóvenes de la cantera. Según sus declaraciones, parece que el choque ante Utebo va a ir por la misma línea: “Ojalá el resultado acompañe, pero el partido lo voy a utilizar otra vez para ver el nivel de los chicos y ver si podemos contar con ellos más adelante o no, así que vamos a seguir haciendo pruebas”, explicó al respecto Mendia.

En este sentido, el técnico vasco pretende volver a darle la oportunidad de sumar minutos a los siete canteranos de Teruel que están entrenando con el primer equipo. Además, para este partido también se incorporan dos chicos más de la casa, que son Asier Seijo y Jorge Espinal.

Por otro lado, el club sigue teniendo dudas respecto al esta físico de Peru Ruiz, por lo que podría no jugar también ante el Utebo. El delantero se probará en el entrenamiento previo y, en función de sus sensaciones, jugará o no.