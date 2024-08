El CD Teruel vuelve a salir escaldado en el segundo partido amistoso de pretemporada (4-1)

Por

Segundo partido de pretemporada y mismo marcador. Se repitió ante el Utebo el 4-1 que infligió el Numancia en el primer partido. Un registro que aún siendo en partidos experimentales, no deja de ser inquietante, esta vez ante el Utebo, un equipo del mismo grupo y una prueba muy fehaciente por ser un rival del mismo perfil para sacar más conclusiones. Más allá del resultado, Unai Mendia quería explorar y seguir haciendo pruebas. Los de Juan Carlos Beltrán también las hicieron, con mejor balance. Los turolenses pudieron aguantar el marcador durante el primer tiempo, pero en el segundo llegó el reguero de sangre.



Salió el equipo mudéjar con muchas ganas aunque se encontró también con un Utebo que salió con mucha energía. Los de Unai Mendia, con sus nuevas incorporaciones en el once inicial, tuvieron que emplearse a fondo para frenar las acometidas de los aragoneses, una de las cuales fue sacada de la línea de gol aunque el árbitro ya había invalidado la acción.



El Teruel salía con rapidez buscando los espacios para tratar de encontrar a Joel Febas, el delantero cedido por el Levante llamado a ser el goleador del equipo. El catalán encontró hueco para el disparo en la primera oportunidad que dispuso aunque detuvo el meta local su remate.



No encontró portería el Teruel, pero tampoco permitió que el Utebo se acercara a su portería, donde ingresó Ethan Láinez por Álvaro Cortés a la media hora de juego, después de unas pequeñas escaramuzas en los primeros minutos de juego. El equipo turolense se mostró compacto, con las líneas bien juntas y cerrando las vías de acceso al equipo local, que apenas causó peligro. Tampoco generó mucho más el Teruel, aunque llevó la iniciativa y tuvo más tiempo el balón hasta que finalizó el primer tiempo.



Tras el descanso, entraron el media punta Parra y el extremo dominicano Espinal en el once cuando a los cuatro minutos y en una acción a balón parado, Pepe Haro sorprendía anotando tras botar una falta directa. Un gol que obligaba al Teruel a adelantar líneas y ser más ambicioso. Pero cuando estaba en ello, cuando intentaba hilvanar el juego con más precisión, llegó el segundo del Utebo, obra de su reciente fichaje Isaac, que marcaba de cabeza y confirmaba ser un extremo potente, vertical y rápido.



El segundo gol local dejaba el partido cuesta arriba para los de Mendia, que como ya tenía programado, realizaba su tercer cambio en la portería con el propósito de evaluar a sus tres guardametas. Siendo el resultado lo menos importante, las pruebas adquirían un gran valor para el engranaje del equipo. Hubo buenas sensaciones por parte de Dufur, Roger Marcè y José Val, defensas polivalentes y funcionales. Mantuvo el nivel el capitán Cabetas, que apunta a seguir siendo un referente. Donde hubo menos relieve fue en el ataque, donde las buenas acciones de Antón Fruniz en el centro del campo no encontraron réplica en el ataque. Hasta que Asier Seijo halló un resquicio para acortar distancias, un gol que sin embargo apenas se desvaneció en cuatro minutos cuando el Utebo hizo el tercero. Solo seis minutos después, el killer local Frodo hacía el cuarto tras un remate de cabeza. El delantero llegado este verano procedente de la Arandina encontró bastantes facilidades para su doblete.



No hubo respuesta del Teruel, desbordado y descoordinado, que acabó mostrando muchas grietas en defensa y demasiados y preocupantes desajustes en su juego que necesitarán de mucho trabajo para corregirlos.