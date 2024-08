El Deportivo Aragón gana el II Trofeo Juan Antonio Endeiza en Andorra

Por

El filial del Real Zaragoza, el Club Deportivo Aragón que milita en Segunda Federación y que comparte categoría y grupo con el CD Teruel, se llevó este miércoles la segunda edición del Trofeo Juan Antonio Endeiza, una de las citas fundamentales y marcadas en rojo en el calendario de la preparación de pretemporada que está llevando a cabo el Andorra CF de cara a su regreso a la Tercera División. Fue un partido amistoso de buen nivel, intenso y que demostró, sí, diferencia en la categoría de ambos equipos. Pero la justa, la que señala el marcador al final del partido.



Uno a dos fue finalmente el tanteo que se registró en el encuentro, en el que el cuadro minero puso en liza un once con el que ya se muestran algunas de las caras que serán importantes en Tercera: Javito en puerta, Villa, Guía, Blasco, Tete en línea zaguera, con Jai y Magu de anclas para dejar espacio para que Villalba, Juárez, Moha y Pesca busquen el tanto en meta rival. No eludió ni mucho menos el Andorra la ambición de la victoria ante su público, y eso que enfrente se vestía un rival que peleó el año pasado incluso por el ascenso a Primera Federación. De hecho, el empuje local y el respeto entre ambos contendientes deparó un empate a cero al descanso,



45 minutos iniciales en los que ninguno de los dos equipos logró perforar la meta rival. Las hostilidades quedaron para la segunda parte, en la que sólo un gol de Koné en los últimos minutos del choque decantó la balanza a favor del filial zaragocista, en el que formó como guardameta Nico, la pasada temporada portero suplente en el Teruel. Junto a él, algunos de los principales nombres y promesas de la cantera zaragocista y el fútbol aragonés, entre ellos Aragüés, Barrachina, Marcos Cuenca o Cardiel. No le perdió la cara en ningún momento el conjunto minero, que de hecho mantuvo la igualdad y gozó de opciones para dejar en casa este trofeo Juan Antonio Endeiza.



Al final, el triunfo va a las vitrinas zaragocistas, pero las sensaciones positivas y el buen ambiente quedan en casa. Este fin de semana seguirá la preparación del Andorra, con otro partido amistoso que en esta ocasión le obligará a salir fuera, a viajar hasta Castellón, donde le espera el equipo juvenil de División de Honor del Villarreal CF, en partido este sábado. Tras ese enfrentamiento, dos ensayos más, el próximo jueves ante el Santa Anastasia y el sábado 31 de agosto en un duelo exigente ante el Cuarte.