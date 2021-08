El equipo de División de Honor del Real Zaragoza se impone al Calamocha

Por

El Calamocha tiene todavía bastante trabajo por delante para lograr recuperar la fluidez de juego que exhibió durante los primeros de pretemporada y que parece que le haya abandonado en la recta final del mes de preparación. Este miércoles sucumbió en la Ciudad Deportiva ante el equipo de División de Honor del Real Zaragoza por un severo marcador de 3-0.



Los jugadores del Calamocha no supieron reponerse del mazazo de resultar apeados de la final de la fase regional de la Copa Federación tras caer ante el Utebo en Jumaya el pasado domingo y todavía no han sido capaces de plasmar sobre el césped los planteamientos en los que insiste el entrenador del conjunto del Jiloca, Sergio Lagunas.





El equipo saltó al terreno de juego de la Ciudad Deportiva sin la suficiente concentración que le permitiese meterse en el partido. “En el fútbol hay que estar enchufado, porque si no el otro equipo, a poco que se ponga a correr y que haga las cosas medianamente bien, te gana”, resumía el técnico del conjunto del Jiloca tras el partido, que se disputó, de acuerdo a las costumbres zaragocistas, en horario matinal.



El Calamocha arrancó con Juan, Lou, Villar y Osanz, Román, Manau, Puri, Lafita, Edu Vicnte, Durán y Pablo Sebastián. Tras el descanso, Lagunas dio entrada a Motero, Barbero, Dela Orús, Muñoz y Monforte.



La primera parte resultó nefasta para los intereses calamochinos y fue en esos primeros 45 minutos cuando encajó el castigo de los blanquillos.



El Calamocha intentó mantener el control del balón , pero en seguida los chicos del Juvenil supieron hacer valer su brío y en una contra construida cuando solo se habían disputado ocho minutos de partido, sorprendieron a Juan que se vio obligado a forzar la falta dentro del área. El colegiado señaló el máximo castigo y desde los once metros el lanzador zaragocista no erró, anotando el primero. “Lanzaron un balón al espacio y nos pillaron descolocados y Juan hizo penalti”, explicba el entrenador calamochino.



El segundo gol de los locales llego cuando el Calamocha trataba de organizar una jugada, pero un error de Manau en la salida de balón en el medio campo permitió a los atacantes zaragocistas robarle la pelota para encarar un mano a mano con el portero, superándole y anotando el segundo poco después de cumplirse la media hora ade juego.



El tsunami blanquillo no aflojaba y cuando casi se esperaba que el colegiado señalase al túnel de vestuario indicando el tioempo de descanso, el equipoo juvenil del Real Zaragoza aprovechó un saque de esquina anotando el tercero.



El partido se fue al intermedio con el resultado de 3-0 con el que terminarían los 90 minutos reglamentarios, porque en la segunda mitad, a pesar de que el Calamocha supo recuperar un poco más el control de la pelota, no resultó suficiente como para intimidar con peligro realHa habido alguna ocasión, pero no ha sido gran cosa”, se lamentaba Lagunas tras el partido.



El partido de ayer no cumplió con las expectativas y no sirvió para enmendar los errores del domingo. Ahora tocará “seguir insistiendo en lo que queremos” y tendrá que hacerlo en lso dos entrenamientos que restan solamente hasta que el sábado reciba en Jumaya all Cuarte en el último compromiso amistoso antes de que el fin de semana siguiente arranque la competición.