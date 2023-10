El Pamesa se impone a Petrer en su partido de presentación

Por

Pamesa Teruel mostró sus armas para la temporada con una contundente victoria ante Petrer. El choque frente al conjunto alicantino estuvo controlado en todo momento por los locales y tan solo en el tercer set con los más jóvenes jugadores naranjas en pista pudo lucir en mayor medida el recién ascendido a Superliga (3-1)

Los naranjas salían de inicio con un siete que bien podía ser el titular a lo largo de buena parte de la temporada. Sin Áxel Téllez, en China jugando el preolímpico con su selección, Maxi Torcello apostó por un conjunto formado por Rubén Lorente, Emilio Ferrández, Mauro Zelayeta, Xavi Fresquet, Víctor Méndez, Miguel Ángel Martínez y Aharón Gámiz.

Mientras los alicantinos se estrenaban con un siete donde Carlos Jiménez y Gerard Osorio, ambos ex del Pamesa, se quedaban en el banquillo. El receptor por ligeros problemas de rodilla y el opuesto de tobillo.

Los primeros puntos llegaban desde dos jugadores que se estrenaban en Los Planos, Miguel Ángel Martínez y Xavi Fresquet eran los encargados de estrenar el marcador.

A los naranjas les costaba mantener la regularidad y pese a ir por delante, los alicantinos igualaban tras cada acción positiva de los locales. La primera renta real no llegó hasta el 9-7 tras un saque del opuesto colombiano mal recepcionado por los visitantes y del que se aprovechó Víctor Méndez.

Rubén Lorente compartía el balón con todos sus compañeros. Así que todos ellos aprovechan para ir incrementando su cuenta de puntos. De este modo el resultado iba poco a poco ampliándose hasta que con el 12-8 el técnico de los alicantinos solicitó su primer tiempo muerto.

Las rentas se iban incrementando y poco después llegaba el segundo tiempovisitante. La diferencia alcanzaba ya los seis puntos (15-9) y el set inaugural parecía que ya estaba encarrilado. Un saque colocado de Rubén Lorente no lo podía controlar la recepción alicantina y el marcador se iba al 17-10. La mayor presencia física y técnica de los naranjas iban haciendo el resto, aunque los errores en el saque tampoco permitían un juego excesivamente brillante.

No obstante un remate fuera del Villena Petrer ponía el 25-18 con el que se cerró el primer parcial. Segundo set El segundo set también se inició con los naranjas por delante, incluso antes que en la manga anterior. Un saque directo de Mauro Zelayeta colocaba el 3-1 en el marcador.

Maxi mantenía la confianza en el septeto inicial, aunque los alicantinos devolvían la igualdad con un bloqueo que ponía el empate a 4.

Con todo los locales recuperaban la iniciativa y se marchaban ya de tres en el 7-4. Una diferencia que se iba a los 11-6, momento que el técnico visitante volvía a solicitar tiempo muerto para cortar la racha del rival.

Poco después llegaba el turno al primer cambio naranja en el partido. Mariano Vildósola sustituía a Emilio Ferrández en el primer movimiento táctico de Maxi en el compromiso.

Miguel Ángel Martínez iba adquiriendo ritmo de crucero y poco a poco iba sumando puntos, sus remates no encontraban apenas oposición. En ese momento el técnico argentino seguía repartiendo juego entre los integrantes del plantel e Isaac Valiño sustituía a Mauro Zelayeta (13-8).

El set entraba en su tramo final con un resultado de 20-15. La tranquilidad era la nota predominante y en pocos momentos los visitantes parecía que podían dar la vuelta a la situación. Una pipe de Valiño situaba el 23-16, Vildósola el 24-17 y un remate fuera de los visitantes permitía cerrar el parcial. Equipo joven Maxi movía el banquillo definitivamente en el inicio de la tercera manga. Igual, Pont y el juvenil Pedro Hernández disfrutaban de sus primeros minutos sobre la pista. Del equipo inicial solo repetían Xavi Fresquet y el líbero Aharón Gamiz.

Mariano Vildósola era el más veterano y el receptor argentino se encargaba de ir anotando poco a poco. No obstante la mayor alegría se la llevó todo el pabellón puesto en pie después de que Pedro Hernández se estrenara como anotador con la primera plantilla para poner el 6-5. El trabajo defensivo de todo el equipo era encomiable y Javier Igual aprovechaba el esfuerzo de sus compañeros para igualar a 8 y poco después repetía tras una colocación de espaldas de Pont para hacerlo a 9.

Ninguno de los dos equipos conseguía despegarse el partido entraba en un balancín de puntos donde Petrer alcanzaba los dos de renta con el 11-13. La inexperiencia naranja se dejaba notar, circunstancia que aprovechaba el rival para ir siempre por delante, aunque con exiguas diferencias.

Fresquet ponía el empate a 17 con un remate por el centro de la red. Todo volvía a empezar.

Con todo los alicantinos seguían por delante y entraban de nuevo dos arriba en el tramo final, 18-20. Torcello trataba de cortar la desventaja con un tiempo muerto tras el 19-22. Igual respondía su técnico y convertía el siguiente punto.

Un bloqueo de Vildósola dejaba la renta en uno 22-23 y abría la puerta a cerrar el choque en tres mangas. Lorente tomaba la responsabilidad en el saque y Vildósola igualaba a 23.

Pont se sacaba de la chistera un punto de segundo toque para hacer el empate a 25 y Valiño en la siguiente acción dejaba punto de partido para los suyos, aunque igualaba Petrer.

Trataba de repetir Pont, pero se encontró con la red (26-27). Fresquet devolvía la igualdad y la manga podía caer hacia ambos lados. El 27-29 llevaba el partido al cuarto set. Vuelve Víctor Méndez Para el cuarto set el preparador argentino devolvía a la pista al Víctor Méndez en el sitio del juvenil turolense. El central internacional cerraba el muro y las primeras rentas eran de marcado cariz local. Un saque directo de Javier Igual ponía el 6-2.

Lo que durante el parcial anterior era igualdad ahora era dominio local que se iba hasta el 11-5, anr¡te un rival que se veía superado por momentos acusando el cansancio de la final disputada el día anterior en la Copa de la Comunidad Valenciana.

Pese a estar fuera de sus respondabilidades Guillem Pont también quería lucir en la red. Un bloqueo suyo era el 13-5. Y dos acciones más tarde la renta se situaba en los diez (15-5). El equipo estaba lanzado y no encontraba oposión, hasta los rallies más largos caian de su lado. Petrer solo podía cortar la racha en el 17-6.

El partido estaba encarrilado. Y la manga se resolvía con un claro y contundente 25-12 tras un nuevo remate del internacional Víctor Méndez.