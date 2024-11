El Pamesa Teruel aterriza una hora tarde en Canarias y pierde ante Cisneros (3-1)

Por

El Pamesa Teruel Voleibol pagó ayer su mal inicio de partido ante el Cisneros Alter para apuntarse otra nueva derrota fuera de casa que los hace caer hasta el séptimo lugar de la tabla clasificatoria, aunque con un partido menos dado que el de la semana pasada ante el CV Palma tuvo que ser cancelado. Los de Fabián Muraco aterrizaron en Canarias una hora tarde y regalaron los dos primeros sets, de modo que cuando quisieron reaccionar ya fue demasiado tarde.



Tal y como explicó el entrenador Fabián Muraco en la previa al partido, el Pamesa Teruel salió a la pista del Juan Ríos Tejera con su septeto habitual, pero con una pequeña diferencia, y es que Mariano Vildósola volvió a desarrollar la labor de líbero, ya que Tobías Scarpa continúa en proceso de recuperación.



Los turolenses sabían de la importancia del partido al tratarse de un duelo directo por la zona noble de la tabla clasificatoria y, además, querían resarcirse de sus derrotas fuera de casa y tratar de desarrollar por fin un buen voleibol también como visitantes. No obstante, arrancaron el partido con el maleficio que siempre les asola cuando visten de negro, pues un error propio de Rubén López en el saque abrió la lata para los locales que se adjudicaron los cinco primeros puntos desde el ataque y el bloqueo sin ninguna réplica de los de Muraco. El propio técnico argentino se vio obligado a pedir el primer tiempo muerto del partido a las primeras de cambio para tratar de despertar a los suyos y en cierta manera lo consiguió, ya que llegaron los primeros puntos turolenses, pero el equipo no conseguía entrar del todo en el partido y este se vio obligado a introducir cambios antes incluso de que el partido superase los primeros diez minutos de juego. Así, rompió el septeto inicial para dar entrada a Isaac Valiño y dar descanso a Emilio Ferrández.



Poco después, Muraco tuvo que pedir el segundo tiempo muerto del set para tratar de zarandear a los suyos porque la distancia en el luminoso era ya bastante abundante (10-3).



El conjunto canario hacía mucho daño en el ataque y en el bloqueo, mientras que el Pamesa sufría para recibir las acometidas de los locales y para generar peligro con sus acciones. Los turolenses no tenían claridad en el juego y sus errores propios tampoco colaboraban, pues regalaron dos saques en este primer parcial y tampoco conseguían mantener el balón dentro de la pista en el ataque.

Fabián, que se desesperaba en el banquillo tratando de buscar soluciones, probó con un nuevo cambio e introdujo a Guillem Pont por Pablo Urchevich, pero tampoco sirvió. La distancia continuaba siendo muy abultada en el marcador y todo apuntaba a que el primer set sería para los locales(19-9).



Conforme avanzó el parcial, los locales incurrieron en varios errores seguidos, pues cometieron tres faltas en el saque, lo que les permitió a los de Muraco entrar en las dos cifras y recortar algo la distancia (22-16), pero esta era tan grande que ya era insalvable y finalmente los locales se adjudicaron el primer set por 25-16.



La reacción tardía en el primer set del Pamesa Teruel no sirvió para darle la vuelta al marcador y evitar que el primero cayera del lado local, sin embargo, sí que sirvió para igualar las fuerzas en el segundo parcial y que los de Muraco no concedieran tanto como al inicio (5-5).



En este sentido, el Pamesa consiguió devolver la igualdad al envite a través de la rápida creación de acciones de peligro con un David López muy peligroso por el centro de la cancha.

Con una recepción más eficiente al saque de los locales, Pablo Urchevich era capaz de colocar rápido el balón para un David López que no perdonaba cuando sacaba a pasear el martillo pilón.

No obstante, el Cisneros Alter también seguía siendo muy peligroso en el ataque con un Carlos Nieves muy enchufado para seguir de cerca a los naranjas (12-12).



Precisamente desde el ataque los tinerfeños fueron capaces de darle la vuelta a la situación y ponerse por delante por primera vez en el parcial (16-15). Sergio Noda y Víctor Amorim se sumaron al canterano Carlos Nieves para castigar repetidamente al Pamesa en la diagonal corta y, con ello, consiguieron granjearse una buena ventaja en el luminoso que de nuevo obligó a Muraco a pedir el tiempo muerto (21-17).



Entre punto y punto el Pamesa Teruel echaba de menos al que en otras ocasiones había sido su máximo artillero, Petar Hristoskov, que estaba siendo condenado al ostracismo por el gran bloqueo de los locales. De esta manera, los locales cerraron el set de nuevo a su favor sin mayores complicaciones (25-22).



En el tercer parcial el Pamesa Teruel hizo borrón y cuenta nueva, y pudo arrancar de la misma manera que lo hizo en el segundo, de modo que los primeros puntos cayeron de su lado y comenzó gobernando en el tanteo (8-10).



En este set los dos equipos imprimieron una velocidad frenética, pues antes incluso de llegar a los primeros diez minutos de juego ambos equipos ya habían entrado en las dos cifras. De la misma manera, la igualdad y la intensidad también se incrementaron considerablemente, por lo que el intercambio de golpes entre ambos contendientes eran constante (18-18).



El protagonismo seguía residiendo en el ataque y en el bloqueo, lo que convertía el choque en un gran espectáculo. Petar continuaba desaparecido y el Pamesa se estaba sosteniendo por la actuación coral del resto del equipo. Ante esta situación, Muraco optó por darle descanso al búlgaro y ofrecer unos minutos a Pablo Pérez.



Así, los dos equipos llegaron al tramo final del parcial con todo igualado. Justo en el momento crítico, cuando el Pamesa agotaba todas sus opciones de alargar el partido, el canterano del conjunto tinerfeño Carlos Nieves volvió a aparecer para ofrecer un final de set lleno de emoción al colocar el 24-24.



Tanto se lo había trabajado el Pamesa que no iba a cejar en su empeño y, finalmente, forzando el error rival y mediante el bloqueo consiguió sumar los dos puntos siguientes para estirar el choque por lo menos un set mas (24-26).



En el cuarto set la velocidad decreció, ya que ningún equipo quería conceder nada y los puntos pasaron a ser más largos. En este contexto el Pamesa Teruel suele sufrir algo más, ya que suele ser más efectivo con jugadas más rápidas, sin embargo, la situación contra las cuerdas en la que se encontraban les hacía pelear cada tanto como si fuera el último, por lo que se resistían a morir a las primeras de cambio y mantenían la igualdad (11-11).



No obstante, hacia el ecuador del parcial el ataque cisnerista volvió a aparecer por medio de Amorim y Carlos Nieves para dotar de cierta ventaja a los locales (16-14). Los turolenses trataron de recortar esa distancia con más corazón que voleibol, ya que en este tramo final volvieron a aparecer los errores en la recepción y el bloqueo para lastrarlos hasta la derrota del set por 25-21 y, por ende, hasta la derrota del partido por un resultado global de 3-1.